MHP Lideri Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili ithamların hepsi ayağımızın altındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türk gençliği öz güvenimizdir.

* Millet ve tarih şuurunun insan vicdanında kök tutması lazımdır. Bugün olanlar dünün sonucudur.

* Eğer birileri varlığınızdan ürküyorsa, fitne ve fesat okları devamlı üzerinize geliyorsa biliniz ki; yolunuz doğru, önünüz açıktır.

* Tarih, yaşamayı becerememiş ve hayata tutunamamış sayısız toplumlar için onları acımazsızca öğüten bir değirmenin tanımıdır.

* Millete hizmet yegane hedefimizdir.

* Çevremizde pusu kuran, sipere yatanlar akıllarınca zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır.

* Bugünlerde Ülkü Ocakları'nı kötülemek için sıraya girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara baktığınızda hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz. Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır.

* Ülküsü olmayan, ilkesi olmayan, uğruna her türlü fedakarlığı yapacak bir ülkesi bulunmayan bir insanın hayat damarları kupkurudur.

* Aklı olmayanların, bayatlamış tacizlerine boyun eğecek bir baş sizlerde asla olmaz, olamaz ve olmayacaktır.

* Ülkücü Türk gençliği settir, bariyerdir, barajdır bu nedenle de gözler üzerinizdedir.

* Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı maziye ve mizaca sahip değildir. Milliyetçi Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur.

* Hiçbir zorluk sizi durdurmamalıdır. Tehdit ne derece büyük olursa olsun, taşıdığımız milli sorumluluk şuuru, öfkemizi bastırmak durumundadır.

* 6-8 Ekim olaylarında 37 kişiyi katleden teröristleri alkışlayanların, sokak ağzından müfterilik yapması ahlaklı ve edepli bir tutum değildir.

* Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası olarak görülmesi, gafillik olduğu kadar gerzekliktir.

* Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kesintisiniz şekilde kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir.

* Yarın gidişata göre renk değiştirerek, girecekleri şekli belli olmayan siyaset palyaçoları yokken de biz yine var olacağız ve yine burada bulunacağız.

* Korkacak, çekinecek ve ürkecek hiçbir şeyimiz yoktur. Tarafımız doğru, anlımız paktır.