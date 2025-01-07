MHP Lideri Bahçeli: Yeni yüzyılda ayrışmadan söz edilemez

MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"YENİ YÜZYILDA KRONİK SORUNŞAR ÇÖZÜLECEKTİR"

Yeni yüzyılın siyasi yol haritası milli ve manevi değerlerle yekvücut olmuş bir halde şekillenmelidir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır.

Yeni yüzyılda ayrışmadan söz edilemez. Türk milletinin barış, huzur ve istikrar döneminin kapısı açıldı. Top çevirerek siyaset yapanların süresi dolmuştur. Yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yükselişiyle perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir.

"BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ YOK"

Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat nefes alacak.

Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

CHP'ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır.

Muhalefeti, ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır.

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. CHP'nin kayığında ip olanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliriz. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır.

"SURİYE'DE İSTİKRAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Suriye'de PKK'ya yer yok. Suriye'yi iç savaşa çekmeyi amaçlayan mekanizma işletilmektedir. PKK/YPG'ye bölgede asla yer yok. Suriye'de istikrar kırmızı çizgimizdir. Biz ne içimizde ne dışımızda terör örgütü istemiyoruz.

"HATIRASIYLA HERKESE YETECEK"

Özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Mesela arabesk müzik bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziği çağdışı bulmuştur. Arabesk insanın kendisine bakışını yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır. Merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Hatırasıyla herkese yetecek."