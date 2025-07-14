MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Gelecek nesiller her zaman tetikte olmalı

Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Malazgirt Zaferi'nin sadece bir yurt kapısı değil bunun da fevkinde muktedir bir istikbal yolu açtığını ve muasır bir medeniyet yolculuğunu başlattığını belirtti.

Anadolu'nun bağrına saplanan zulüm hançeri ve parlak ufkunu sarıp sarmalayan zulmet haddesinin Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atıldığını bildiren Bahçeli, "Esasen 1000 seneye yaklaşan mahut tarihi seyir içinde soylu muhterem ve muzaffer kazanımlara karşı hiç bitmeyen menfur misillemeler yapılmıştır. Haçlı Seferleri bunlardan yalnızca bir bölümüdür. Bu kapsamda olmak üzere güncellenmiş yeni bir haçlı denemesi 9 yıl evvel bir kez daha icra edilmek istenmiştir. Bundan dolayı Türk tarihinde 15 Temmuz 2016 mühim bir eşiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Maatteessüf uzun asırlara sari olmak suretiyle Anadolu coğrafyasının işgal, istila ve ilhak planları devşirilmiş ve ruhları ele geçirilmiş FETÖ terör örgütünün merkezinde yer aldığı dar kadrolu askeri darbe teşebbüsüyle 15 Temmuz'da sonuçlandırılmak istendiğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli varlık içine kadar sızan mümin görünümlü müşrik ve münafık mihraklar; devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete silahla saldırmışlardır. Şükürler olsun ki Türk milleti 15 Temmuz'da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir. 15 Temmuz gecesi mermilere direnip tanklara meydan okuyan, korsan şeklinde uçurulan helikopter ve savaş uçaklarına kafa tutan Türk milleti bilavasıta ve bizatihi kutlu varlığına sahip çıkmıştır. Muazzam nitelikli milli uyanış ve destansı birlik, kardeşlik ve dayanışma ahlakı Türkiye'yi geçilmez yapmıştır. Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir. Elbette ve kesinlikle 15 Temmuz unutulmamalıdır. Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir."

- "TÜRKİYE DÜŞMANLARI KARŞIMIZDA TUTUNAMAYACAK"

Bahçeli, sevgi, saygı ve anlayış çemberinde el ele verildiği müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesinin gün yüzü göremeyeceğini, başarıya ulaşamayacağını, nifak tohumları saçamayacağını vurguladı.

"Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini saygı, rahmet ve minnetle anarak, cesaret timsali gazilere de uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Bahçeli, "15 Temmuz'un sıcak ve ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olarak kurulan, bunun yanında ahlaki, manevi ve milli bir kucaklaşmanın mecmuu olan Cumhur İttifakı'nın ise yeni yüzyıla huzurun, barışın, refahın ve kardeşliğin mührünü vuracağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.