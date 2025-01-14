MHP Lideri Bahçeli'den ''2. İmralı ziyareti'' çağrısı: PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Mahşeri vicdanlar çözümü tetikleyecek. Sorunları yok sayarak biteceğini sanmak ahmaklıktır. Türk ve Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Dünyanın hayranlıkla izlediği Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

"ATİNA YÖNETİMİ AYAĞINI DENK ALSIN"

12 ada Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. 12 adanın Türkiyesiz yaşaması hayaldir. Yunanistan'ın son dönemdeki adımları tarihi yanlışlara gebedir. Türkiye egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Mavi vatandan asla vazgeçmeyiz. Kaybeden asla Türkiye olmayacaktır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

Barışla kazanmak için savaşmak gerekiyorsa, canımızın ve kanımızın vatanımız için bin kez feda olmasını Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

İç cephemiz dengelenmelidir. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. Zaman, Türk Milleti ve Türkiye zamanı. Zemini, Türk ve Türkiye Yüzyılı ile döşenen bir dönem gelmekte.

Karanlık odaklara tahammül göstermeyiz. Bir ve beraber olmanın kaçınılmaz olduğu mesuliyeti önümüzdedir.

Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Biz gelişmiş bir Türkiye hedefindeyiz, lider Türkiye diyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık.

DEM HEYETİNİN TEMASLARI

DEM heyetinin temasları memnuniyet vericidir. Terör örgütü için son gelmiştir. DEM heyeti ile İmralı ile yapılacak ikinci görüşmede terörle bir sonuç alınamadığı hiçbir şart öne sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki; terörle müzakere yapılmaz sadece mücadele edilir. Hain terör örgütünün sonu gelmiştir. Kürt kardeşlerimizle aramıza kimse giremeyecek, bizi bölemeyecek.

"PKK'NIN BİTTİĞİ ŞARTSIZ AÇIKLANMALIDIR"

Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki; terörle müzakere yapılmaz sadece mücadele edilir. Hain terör örgütünün sonu gelmiştir. Kürt kardeşlerimizle aramıza kimse giremeyecek, bizi bölemeyecek. PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır. Fırat'ın doğusu ya terörden kurtulmalı ya da terörden kurtarılmalıdır. Terör örgütü için son geldi tutunacağı dal kalmadı.

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimiz hiç değişmedi. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Seçimleri erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur gerek de yoktur. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı ortadadır. Milletimizin aşına ve işine dair gerçek vaatleri olamaz, bugüne kadar da olmamıştır.