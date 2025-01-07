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Politika

MHP lideri Bahçeli'den 7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluş Günü paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluş Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

IHA7 Ocak 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'den 7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluş Günü paylaşımı
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Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milleti en çetin mücadelelerin içinden iman, irade ve bileğinin gücüyle çıkarak bağımsızlığının ve tarihi varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Müstevlilerin hedef ve hesapları vatan topraklarında kahramanca imha edilmiştir. Özellikle Çukurova'ya musallat olan muhasım ve mütecaviz emeller tıpkı çelikten duvar gibi yükselen milli ve manevi dayanışmayı aşamamıştır. Düşman unsurları ve onların kanlı planlarına refakat eden çeteler çok şükür Çukurova'da hüsrana uğratılmıştır. Cebel-i Bereket esarete ve erimeye sonuna kadar direnmiş ve reddetmiştir. Amanos Dağları'nın Düldül Dağı'ndan Belen Boğazı'na kadar olan Gavur Dağı, gavur kuşatmasını kırıp atmıştır. Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşehrilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin paylaşımının devamı şöyle:

"Tam 103 yıl önce bugün Osmaniye düşmanın tasallutundan kurtulmuş, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere vasıl olmuştur. Bu münasebetle Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele'ye varını yoğunu koyan fedakar ve cesaret timsali kutlu ecdadımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem hemşehrilerimi muhabbetle selamlıyorum. 103'üncü kurtuluş yılımız hayırlı olsun diyorum."

  • MHP lideri
  • Osmaniye Kurtuluş Günü
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