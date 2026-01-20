MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

* Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık.

* Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Terörsüz Türkiye, ucuz hesaplara verilmeyecek kadar hayatidir.

* MHP; huzurlu, güvenli, millî birlik ve bütünlüğü çelikleşmiş, barış ve refahla çatısı örülmüş bir Türkiye'yi, Cumhur İttifakı'nın ortak akıl ve ahlaki yapısıyla hayata geçirmenin sonsuz amaç ve azmindedir.

* Kökümüzden kopmadan, milli kimliğimizden ayrılmadan, kaynağımızdan ve ülkülerimizin aydınlığından savrulmadan güç birliği ve inanç birliği halinde saflarımızı sımsıkı tutarak devamlı ilerleyeceğiz, Kızılelma'nın şafağında hep birlikte buluşacağız.

* Vakti geldiğinde Türk milletinin yazılmamış destanını şakır şakır okuyacağız, süper güç Türkiye'nin kale duvarlarından Türk-Cihan hakimiyeti mefkuresini haykıracağız.

* Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, yalanın değil hakikatin izindeyiz, halkın yanındayız Hakk'ın yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, helalin safındayız.

* İnsana hizmetin milli iradeye faziletle, fiiliyatla, fikriyatla, hassasiyet ve hürmet göstermenin cümlesidir, bu cümleden mahrum olanların siyasetleri kötüdür, kötürümdür, köhnedir.

*Siyaseti sanal korkulara tahvil etmek isteyen pişkin zihniyetler, pireyi deve yapan palavracılar akıllarından çıkartmasınlar ki hak edene fırlatılacak taşlar cebimizdedir, istismar dallarına yüzsüzce konanlar bedel ödemeyi muhakkak suretle göze almalıdır.

* Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG/YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır.

"SDG BAŞKA KÜRT KARDEŞLERİMİZ BAŞKADIR"

* Önce Suriye'de şekillenen ve somut bir içerik kazanan siyasi tabloyu değerlendirmek, bunun sonuçları hakkında mütalaada bulunmak lazımdır. SDG/YPG yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneği ile sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından sürüp çıkartılmıştır.

* Her fırsatta müzakere ortamını sabote eden SDG defedildi. SDG Tam Entegrasyon Anlaşması imzalamak zorunda kaldı.

* Kürt kardeşlerimiz başka SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, A'dan Z'ye hayal mahsulüdür.

* SDG terör örgütü devlet içinde devlet gibi hareket edemez. Sadece Fırat'ın batısı değil, doğusu da Ayn el-Arab'dan Kamışlı'ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerinin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eş güdüm halinde hayata geçirilmelidir.

* Suriye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına dayalı üniter bir yapının tesis edilmesi, konfederasyon, federasyon, özerklik gibi eski çatışma hatlarını ve terörist faaliyetlerini yeniden canlandıracak tartışmalar gündeme getirilmemelidir.

* Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Terörsüz bölge hedefiyle huzurlu Suriye'ye destek sağlanmalıdır. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği Türk milletiyle bir ve aynıdır.

* Adalet bir sonuç değil kutlu bir yolculuktur. Temeli adalet olmayan bir toplum veya devletin binası çürüktür.

* Terörsüz Türkiye'ye adım adım ilerledikçe korkuya kapılanlar, uykuları kaçanlar, her türlü karalama kampanyasına aracı ve alet olanlar kaybetmeye, millet nezdinde mahkum ve mahcup olmaya sonuna kadar müstahaktır.

* Bizim gayemiz ülkemizi hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaştırmaktır. Her yolu mubah gören, her rüzgara yelken açan, tarlasını sırtlayıp yağmur neredeyse oraya taşıyan iki yüzlülük ve karaktersizliğe de hiçbir zaman itibar etmedik etmeyeceğiz.

* Mühürlü kalpler görmese de Türkiye'nin bahtı açık olduğunu, milli birlik ve dayanışma ruhunun düne nazaran çok daha sağlam oluşunu cümle aleme göstereceğiz.

* Bizim siyasetimiz hasbidir, harbidir, dürüsttür, ilkelidir, tutarlıdır ve ahlaki esaslara dayanmaktadır, birileri gibi işkembeden sallayamayız, hem nalına hem mıhına vurmayız, gördüğümüz, göründüğümüz, olduğumuz gibiyiz.

* CHP'nin işi gücü istismar ve inkardır. CHP'nin Türk dünyasına ne kadar yabancı olduğu, Türk-İslam alemine nasıl şaşı baktığı bizim nazarımızda bellidir, berraktır.

* Varsa Türkiye'nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınızı paylaşın da görelim. Biz havanda su dövmeyiz, bulanık suda balık avlamayız, çölde deve izi saymayız, imkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir.

* MHP bu kadar hazırlıklı, donanımlı, proje odaklı çalışma halindedir. CHP'nin hali ise şudur, tencere tava hep aynı hava.

* Atlas evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Suça karışmış çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız.

"GELECEĞİMİZİ RİSKE ATAMAYIZ"

* Geleceğimizi riske atamayız, çocuklarımızı alçak ve namussuz uyuşturucu tacirlerinin eline ve emeline teslim edemeyiz, topyekûn bir mücadele başlatmalıyız.

* Şımaran, tırmandığı mevkisini hazmedemeyen, her türlü çarpık ve aşağılık ilişkilerde yaşayan, uyuşturucuya, kendinden geçen zıvanadan çıkan kim varsa diyorum ki yeter artık. Yetti artık, milletimizin gündeminden çıkın artık.

* Medeniyet mirasımız dört bir koldan hücuma uğruyor, bakıyorsunuz sanatçı ve medya mensupları uyuşturucuyla anılıyor, ünlüsü ünsüzü bataklıkta çırpınıyor, bir özel jette her rezalet.

* Her türlü iğrençlik sahne alıyor, ülkemiz Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü isimli eserini aratmıyor. Önüne gelen Bihter olmuş, önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş.

* Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum, Filistin ve Gazze meselesinde Barış Kurulu Başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.

* Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı.