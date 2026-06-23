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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den AB'nin raporuna tepki: Avrupa, Türkiye'ye istikamet çizemez

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'AB basiretsizliğini görmeden bize rapor yazıyor. Avrupa, Türkiye'ye istikamet çizemez. Avrupa savunma ve siyasi mimarisini ABD gölgesinden çıkaramamıştır. Avrupa, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imaları ile süslenmiş tehditleri ısrarla tedavüle sürmektedir. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 10:23 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

ABD Başkanı Trump'un G7 zirvesinde söylediği 'Patron benim' sözü gelişigüzel söylenmiş bir söz değildir. Avrupa savunma ve siyasi mimarisini ABD gölgesinden çıkaramamıştır.

Avrupa, Türkiye'ye istikamet çizemez.

Avrupa, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imaları ile süslenmiş tehditleri ısrarla tedavüle sürmektedir. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.

Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçememiştir. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.

Mavi Vatan davamızı hor gören, KKTC'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.

Türk yargısı Brüksel'e göre karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek.

Müslüman Türk milletine karşı asırlık ön yargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Avrupa şehirlerinde yükselen İslam düşmanlığını keyifle seyreden bozgunculara nasıl anlatacağız sözün namus olduğunu?

Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.

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