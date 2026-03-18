MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale yalnızca bir şehrimizin adı değil, tarih ve coğrafyanın şühedayla kenetlenmesinin timsali, vatan savunmasının nice kahramanlık sahneleriyle birleşmesinin aziz nişanesidir.

Hala sayfaları kapanmamış, henüz tesirleri kaybolmamış Birinci Dünya Savaşı'nın zaman ve mekân içindeki güç dengelerini temelinden değiştiren hiç kuşkusuz 111 yıl önceki Çanakkale ruhudur.

Bu ruh Türk milletinin çağlar ve zamanlar üstü kudretiyle eklemlenerek muhasara altında tutulan vatan topraklarına can vermiş, nitekim müstevli emel ve hedefler iman ve irade duvarına çarparak püskürtülmüştür.

Çanakkale Zaferi beka onuruna ve istiklal şerefine sahip çıkma azim ve dirayetini fedakârca gösteren büyük bir milletin hak edilmiş mükâfatı olarak tezahür etmiştir.

Bu kapsamda küresel siyasetin akış yatağı, tarihin ilerleyiş yönü, çoklu ve çok boyutlu stratejik ilişkilerin yörüngesi müessir şekilde değişime uğramıştır.

Türk milleti Anadolu coğrafyasında teslim olmayacağını, boyun eğmeyeceğini, mukadderat ve mukaddesat kilidinin açılmasına göz yummayacağını Çanakkale'de dökülen şehit kanlarıyla ispat ve ibra etmiştir.

Asırlara sari milli akıl ve ahlakın terkibiyle; sabrın ve şükrün teşekkülüyle, aynı zamanda ustalıkla belirlenen savunma stratejisinin imanla yanıp tutuşan gönüllerle tekleşmesiyle Çanakkale geçilemez, ele geçirilemez olmuş; böylelikle süregelen savaşın seyri ve serencamı derinden etkilenmiştir.

Çanakkale yaşanmış bir destandan çok daha ötesidir.

Bunun yanında Çanakkale bir şuurdur, bir duruştur, bir duyuştur, bir inanıştır; kökeni ve yöresi ne olursa olsun aziz millet varlığında kaynaşmış ve kucaklaşmış muhterem bir neslin milli birlik ve kardeşlik hissiyatında anıtlaşmasıdır.

Nihayet anıtlaşan bu mücadele mirası tam bağımsızlığın harcını karmıştır.

Çanakkale'den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zincir vuramayacaktır.

Yan yana, yüz yüze, el ele, omuz omuza siper siper büyüyen, tabyalardan yükselen, mevzilerden taşıp ehli salibin işgal projelerini söndüren elbette milli birliğimizin eşsiz direnci, milli kardeşliğimizin emsalsiz kuvvetidir.

İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hain ve hayasız saldırının işe yaramadığı, sonuç alamadığı ve alamayacağı Çanakkale'nin her karışında tevsik ve teyit edilmiştir.

Dünyanın en büyük şehitliğinde koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimiz, esasen bizlere çok şeyler öğretmişler, en başta da aynı safa girerek etten duvar örmenin, biri düşerken diğerinin nasıl yükseldiğinin hayranlık uyandıran fazilet ve feragatini göstermişlerdir.

Düşmansız Türkiye'den Terörsüz Türkiye'ye geçen uzun seneler boyunca gıpta edilecek tarihsel seciyemiz öz ve kök değerlerimizi, birlik ve bütünlüğümüzü daha da tahkim ve takviye etmiş, içimiz bir olduktan sonra dışımızın ne kadar karışık ve kaotik olmasının herhangi bir ehemmiyet arz etmeyeceğini tescillemiştir.

Çanakkale, bir yönüyle Türk milletinin kardeşlik zaferi olarak tevil ve tesmiye edilmelidir.

Bu muhteşem emaneti kararlılıkla muhafaza ettiğimiz takdirde etrafımızda devamlı genişleyen savaş ve çatışma kuşağına karşı barış, huzur ve kardeşlikle set çekmek; sınır güvenliğimizi, vatan coğrafyamızı ve milli varlığımızı her türlü tehdit ve tehlikelerden korumak muhakkak sağlanacaktır.

111 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda husumeti yüzdürenlerin aşağı yukarı bir benzerine Hürmüz Boğazı'yla ilgili zalim niyetlerde de tesadüf edilmekle birlikte, ihtiyaç duyulan mukavemetin ve muktedir iradenin Çanakkale'den süzülerek çıkarılması gerektiğini bilhassa ifade etmek lazımdır.

Çünkü Çanakkale mazlum milletler için de esin, erdem ve ilham kaynağıdır, velhasıl kelam hep de böyle kalacaktır.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111.yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'de devleşen bütün kahramanlarımızı, bir hilal uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Dün Çanakkale geçilemedi, bugün de Türkiye'nin önüne geçilemeyecektir.