İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9809
  • EURO
    53,5374
  • ALTIN
    6616.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den ''CHP'' uyarısı: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli
Politika

MHP Lideri Bahçeli'den ''CHP'' uyarısı: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli

CHP'de yaşanan süreçle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi. Bahçeli, 'Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir.' dedi.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den ''CHP'' uyarısı: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu.

"İSTİKRARI ZEHİRLEMEYE DÖNÜK BİR UNSUR"

Özgür Özel'in, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirten Bahçeli, "Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"OLAYLAR KANUNSUZLUĞA DÖNÜŞMEMELİ"

Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.