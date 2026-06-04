MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu.

"İSTİKRARI ZEHİRLEMEYE DÖNÜK BİR UNSUR"

Özgür Özel'in, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirten Bahçeli, "Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"OLAYLAR KANUNSUZLUĞA DÖNÜŞMEMELİ"

Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir" dedi.