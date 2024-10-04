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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den 'DEM Parti ile tokalaşma' açıklaması: Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti vekilleriyle sohbet edip tokalaştı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Bahçeli, 'Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır.' dedi.

4 Ekim 2024 Cuma 07:44 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den 'DEM Parti ile tokalaşma' açıklaması: Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı töreni geçtiğimiz gün düzenlenen törenle başladı.

Program kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına yönelerek partinin yöneticileriyle el sıkıştı.

"DÜNYADA BARIŞI İSTERKEN KENDİ ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Bahçeli, bir gazetecinin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin sorusu üzerine, "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım." karşılığını vermişti.

MHP liderinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"BENİ CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI HAREKETE GEÇİRDİ"

tv100 yayınına bağlanan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'yle olan görüşmesini aktardı.

Bahçeli'nin, DEM'li vekillerle el sıkışmasına ilişkin, "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." dediğini aktaran Burhan, MHP liderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis açılışındaki "iktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir." şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.

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