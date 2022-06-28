MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeye Cüneyt Arkın, şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.

Allah sütü verir ama sütlacı yapacak bizleriz. Cumhur, 2023'te bizatihi varlığına sahip çıkacak, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıkacak. Cumhur İttifakı'nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa bugünden itibaren 356 gün kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeken yanı olmayan mutlak adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.

('Seçimi yüzde 99 kazanırız diye düşünüyorum' açıklaması) Biz Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz.

MARMARİS'TEKİ YANGIN

(Batı Karadeniz'deki sel felaketi) Söz konusu illerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaraların süratle sarılarak zararların karşılanacağına inanıyorum. Bir diğer konu da orman yangınlarıdır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Ormanlarımızla ilgili pek çok atasözü vardır ve milli hafızada kayıtlıdır. Yaş kesenin baş keseceği, ağaçsız memleketin duvaksız memlekete benzeyeceği hep söylenilmiştir. Ormana kastedenler vatana kastetmişlerdir. Ateşe verenler cinayetle bile izah edilemeyecek kötülüğün faili olmuşlardır. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan çıkan yangından zarar görmüştür. Yeşile, doğaya, ormana, orman köylülerine ve Türkiyemizin doğal varlığına sabotaj veya saldırıda olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, akla da ahlaka da insanlık değerlerine de bütünüyle aykırıdır. Aileme kızdım ormanı yaktım açıklaması yapmıştır. Şu şerefsizliğe bakar mısınız? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa milli varlığımızı nasıl koruyacağız? Bu vatan düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır?

Ateşin çocukları isimli PKK'lı teröristlerin sabotajları, tedbirsizlik ve dikkatsizlikler birbirlerine eklemlenerek binlerce hektarlık orman alanımız cayır cayır yanmıştır. Hainler ormanlarımızı ateşe vererek ihanetlerini kusmuşlardır. Dikilecek fidanlarımız vardır ve doğal örtüyü tekrar yeşillendirmek bizim namus konumuzdur.

İDAM CEZASI AÇIKLAMASI: KANUN TEKLİFİ GELİRSE DESTEK OLACAĞIZ

Anayasa hükmü gereğince ormanları yakmak, yok etmek amacıyla işlenen suçların özel veya genel af kapsamına alınmayacağı kural altına alınmıştır. İdam cezasının tartışılmasını çok yararlı gördüğümü, bir kanun teklifi gelirse seve seve destek olacağımızı açık seçik ifade ediyorum. İdam cezasının kadın cinayetlerini, tecavüz suçlarını da kapsayacak esneklik içinde olmasını bekliyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız.

CHP'nin adalet kavrayışından haberi yoktur. Zillet ittifakının diğer ortaklarının adalet ve demokrasi ile bağı hiç yoktur. Çünkü bunların kalpleri taşlaşmıştır. Orman yangını süresince zillet ittifakının nerede durduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet imkanlarını seferber etmişken, mesela Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır. Nerede bu helikopterler dediği anda tepesinde hava araçları uçuşuyor, partililer de başlarını yukarıya kaldırarak helikopterleri izliyorlar. Tarım ve Orman Bakanımızın kamuoyunu şeffaf bilgilendirerek yalana direnmesi, İçişleri Bakanımızın çabaları takdire şayandır. Kılıçdaroğlu, orman yangını olacağını herkes biliyordu diyerek itirafta bulunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, orman yangınının çıkacağını nereden biliyorsun?