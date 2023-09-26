İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2711
  • EURO
    28,9259
  • ALTIN
    1672.31
  • BIST100
    8305.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

MHP lideri Bahçeli'den, 'Mevlit Kandili' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

26 Eylül 2023 Salı 16:00 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'den, 'Mevlit Kandili' mesajı
ABONE OL

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cehaletin, melanetin, dalaletin, her türlü insani felaket ve mağduriyetin kol gezdiği, dahası zamanın köşe başlarını tuttuğu kapkaranlık bir dönemde Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa dünyaya teşrif etmiş, nuruyla alemleri aydınlatmıştır.

Böylelikle manevi hüsran bitmiş, hidayet susuzluğu dinmiştir. Nitekim bu gece kutlu bir doğumu, Cenabıallah'ın rahmet tecellisini müjdelemiştir. Resulullah, akıl ve adaletin, güzel ahlak ve imanın, barış ve kardeşliğin, temiz vicdan ve samimi inancın timsali, tefekkür ve tezekkür zirvesidir.

Onun imrenilecek hayatı, onun çağlar üstü tavsiye ve tembihleri insanlığın aradığı huzur ve manevi zenginliğin yegane kefili ve kifayetidir. Mevlid Kandili münasebetiyle hasreti çekilen yeni bir diriliş ve yükseliş ruhunun özellikle ve Türk ve İslam toplumlarına nüfuz etmesi başlıca ümidimdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin bu mübarek gecesini dualarımla kutluyor, Efendimize salatüselam ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı kandiller" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.