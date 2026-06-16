MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Gerilim ve sinsi hesaplar aynı zincirin halkası.

7 Ekim sonrasında İsrail yönetiminin izlediği politika sabır taşlarını çatlatmıştır. İsrail, ölüm ve intikam makinesi siyasetine dönüşmüştür.

Bugün yaşananları sadece günlük haber akışı olarak görmek, hakikatin kabuğunda oyalanmak olur.

Bugün yaşananları sadece günlük haber akışı olarak görmek, hakikatin kabuğunda oyalanmak olur.

Gazze'de insanlık inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken BM üç maymunu oynamaktadır.

İsrail günahsız sivilleri hedef alan, hastaneleri, yardım noktalarını dahi savaş meydanına çeviren bir ölüm makinesine dönüşmüştür. Lübnan'da kültürel doku bombaların gölgesinde yerle bir olurken Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.

İftira ve yalan propaganda perdesi ile Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Netanyahu'nun acziyetinin ilanıdır.