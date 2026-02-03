MHP Lideri Bahçeli'den Özel'e ''erken seçim'' tepkisi: Tam bir siyasi ahmaklık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyamızda onurlu ve huzurlu hayatın mücadelesini nice zorluğa direnerek gerçekleştiren tüm kardeşlerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum.

Değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bir haftalık aranın ardından Meclis toplantımızda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyor, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur.

Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir. Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

Bizim folluğumuzda kuluçkaya yatıp başka kümeslerde yumurtlayanların, çıraklık dönemini aramızda geçirip gıcırdayan başka kapı diplerinde ustalık taslayanların Milliyetçi-Ülkücü hareketi hakkıyla idrak layıkıyla ifade etmeleri neredeyse imkansızdır.

Hamasetin ilkesiz çekiciliği, hakikat ve haysiyetin itibarlı çehresini gölgelerse emin olunuz ki atılan hiçbir adımın, söylenen hiçbir sözün bağlayıcılığı ve kalıcılığı olmayacaktır.

Deniz fenerini andıran, aydınlık bir meşaleyi çağrıştıran bu yatakta oluşacak ve ortaya çıkacak fikri atılımın tanım ve tarifi de elbette ve kesinlikle milliyetçiliğin ta kendisidir.

Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur.

Huzursuz ve istikrarsız bir dünyada hiç kimse güvende değildir, 'Bize bir şey olmaz' mağrurluğu, 'Her koyun kendi bacağından asılır' mantığı, 'Bana dokunmaya yılan bin yıl yaşasın' masalı alıcısı olmayan, satıcısı bulunmayan çürük ve küflü mal gibidir.

Sözün doğru olması kadar millete mensubiyet ve sadakat hissiyatının da ağır basması, ağırlığınca da mücevher gibi parlaması usulen de esasen de gerek ve yeter şarttır.

'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız ve fazılasız sahip çıkma hamlesidir.

Milliyetçiliğin fikir prizmasından baktığımızda, demokrasinin, özgürlüklerin ve insan haklarının istismarına fırsat verilmeden, sinsi ve hain emelleri maskelemesine dikkat ve uyanıklık göstererek güçlendirmek kuşkusuz vazifemizdir.

Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır bir tarafı asla yoktur ve olmayacaktır.

Suriye'de devlet içinde devletin olmayacağı, paralel bir ordunun hayalden ibaret kalacağı netleşmiştir, artık komşu ülkemiz Suriye'nin haritası tek bir renge bürünmüş, Siyonist-Emperyalizme kiralık tetikçilik yapanlar işgal ettikleri alanlardan çıkarılmıştır.

Yapay çatışma alanları oluşturmak, sürekli oyun bozanlık yapmak; sorumsuzluk örneği ve makusa hizmet eden bir örgütlenmedir.

Araplar, Kürtler, Türkmenler, diğer halkların birlik ve dirlik, kardeşlik içinde yaşaması tarihi bir fırsat kapısı aralanmış ve herkes somut gelişmeleri benimsemiştir.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Kürt kardeşlerimizi mahut terör örgütüyle bir ve eşit görenler kaybedecek, bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi vesayet altında tutmasına hizmet edenler, bunu dileyenler, bunu görmek için çılgına dönenler iki cihanda da yatacak yer bulamayacaklardır.

HTŞ'ye 'Kravat takmakla olmaz' demiş anlayacağınız halt etmiş, yine çuvallamış, sen de YPG'nin kravatını takabilirsen, Mazlum Abdi'yle el ele verebilirsen, dağ taş gezerek fesat nifak üretimi yapabilrsin, Sayın Özel zırvayı bırak, sadede gel.

CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır, seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır

"BÖLGEMİZ YENİ BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ"

Kaynayan ve kanayan küresel sistem düşe kalka iflas bayrağını çekmiştir, ABD'nin silaha ve zora dayalı müdahaleleri, sömürüye ve yayılmaya mütecaviz talepleri, bağımsız devletlerin egemenlik eşitliklerini tartışmaya açacak noktaya kadar gelmişti.

İran'ın ve diğer egemen eşitliğe haiz bağımsız devletlerin geleceğini müessir şekilde taim ve temin edecek tek güç kendi halklarının irade haysiyetidir.

İşkence gören çocuklardan, taciz ve tecavüze uğrayan, reşit olmayan kız çocuklarına varıncaya kadar kan donduran iğrençliklerin yaşanması pek çok siyasetçi, devlet adamı ve meşhur ismin karıştığı ve katıldığı skandallar furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır.

Ahlaki yanılmanın, ahlaktaki dağılmanın, Lut kavmine benzer toplumsal yapılardaki kokuşmanın, hazza, hıza, hırsa ve dipsiz şehvet ve şöhrete dalmanın sonu ve sonucu yeryüzü cehenneminin yanan ateşine odun taşımakla eş anlamlıdır.

Skandallar furyası, 'insanım' diyen herkesin midesini bulandırmaktadır. Biz temiz siyaseti yalnız Türkiye için değil tüm dünya adına istiyoruz"

MHP ve Cumhur İttifakı nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir.