MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz. Karşımızdaki siyasi bariyeri, teslimiyetçi siyaset engelini aşmak durumundayız. Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun ruh haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden çıkarmanın arayışındayız. Bu maksatla devamlı çalışıyoruz. 81 ilimizin tamamında milletimizin her güzel insanı ile görüştük.

* İkinci el siyasetlerin, defolu partilerin, yıkıcı düşüncelerin ülke ve millet hayrına bir değer üretmesi hayal mahsulüdür. Yalandan vergi alınsa yüzsüz olanların ne duruşu duruştur ne sözü sözdür. MHP için siyasi namus millete hizmet ve mensubiyettir. Bozgunda zafer düşü gören güruhu sürekli rahatsız ediyoruz. Aynı gökte uçan karganın gündemi başka kartalınki başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye ve Türk milletidir.

* Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından onurum, gururum diyen CHP Genel Başkanı'na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusu gösteren herkestir. CHP Genel Başkanı'nın 'Türkiye'de herkes eşittir ama bazıları daha az eşittir' sözü bölücü lügatın tıpkısının aynısıyla yansımasıdır.

* Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. Çünkü HEDEP demek CHP demektir. Artı CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır.

* Bir teröristin, bölücünün, işbirlikçinin; insan haklarından, evrensel hukuk ilkelerinden, soysuz bir özgürlükten, soyup soğana çevrilmiş bir demokrasiden bahsetmesi bal gibi kavramların ve kelimelerin infazıdır.

* Ayrılıklara karşı, birleşmenin yanında durmalıyız. Dağılmaya karşı, güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı, mazlumların safında buluşmalıyız.

* Türkiye Yüzyılı, cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın müsterihleri aracılığıyla değil, faziletin, ferasetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir.

* Cumhur İttifakı, İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerdeki makus hale son verecektir.

* Aziz milletimiz, ucuz fırsatçılık yapanlarla geçmişin kefaleti ve şehadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tefrik edecektir.

* Doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarları fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahte bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolarlardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeyle neden olmaktadır.

* Hedefimiz, dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücüleri cirit atmadığı, emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan, memur, işçi, esnafın kalmadığı bir Türkiye'dir ve Türk devridir.

* İsrail ile Filistin arasında geçici ve sınırlı değil, kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız. Yine de geçici ateşkes kararının ve yapılan rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz.