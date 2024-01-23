MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e 'Dersim' tepkisi: Türkiye'de öyle bir yer yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

* DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında yenilgiye uğrayacaktır.

* Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak.

* Bir olacağız, diri olacağız, doğru olacağız.

* Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir.

* (Özgür Özel'e tepki) Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

* İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracaktır.

* Batılı ülkeler İsrail'i silahlandırmaya devam ediyor. İki devletli çözüm şart. Zalimler, mazlumların kanını nehir gibi akıtmaktadır.

* MHP, hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecek. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır.

* 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.

* Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı.

* Misak'ı milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım.

* Türk milletini birbirine kırmaya çalışan küresel düşmanlık muhalefet eliyle mesafe kat etmekte. Yeni hedefleri 31 Mart. Mandacıları uyarıyorum, gittiğiniz yol yol değildir. Bu cüretiniz yanınıza kar değildir.

* Devlet ve millet arasında güvensizlik oluşturmaktır. Demlenmiş CHP Türk milletine meydan okumakta. Muhalefet milletimize var gücü ile hançer sallamakta. bu yüzden 31 Mart istikrar ile dağınıklığın, şehit ile caninin, cumhur ile zilletin, vatan ile satanlar arasında yapılacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır.

* Birliğimizi ve varlığımızı muhafaza etmek en önemli kuraldır. Tarih bir milletin hafızasıdır.

* Mersin Silifke doğumlu Alper Gezeravcı kardeşimizin bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. Bir gün gelecek uzayda daha büyük keşiflere Türk çocukları imza atacaktır.

* Köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların demokratlığı köprüyü geçene kadar. CHP başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de dersim diye bir yer yok, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

BAHÇELİ'DEN, İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır, Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından, gazetecilerin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili partisinin tavrını sorması üzerine, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir, bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." yanıtını verdi.