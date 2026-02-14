İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İsrail'e kukla olanlar açığa düştü
Politika

MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İsrail'e kukla olanlar açığa düştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir. Ancak Terörsüz Türkiye yolunda bir bir aşılan engeller sonucu alınan mesafe karşısında Terörsüz Türkiye'ye şaşı bakanlar, milli birliği sabote etmek için el ovuşturanlar ve İsrail'e kukla olanlar hepsi birden açığa düşmüştür.' dedi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İsrail'e kukla olanlar açığa düştü
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, terörsüz, istikrarlı bölge hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir.

Türkiye'nin bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, kurumsal olarak güçlenmiş, küresel ölçekte söz sahibi bir aktör haline gelmesini hazmedemeyen zavallılardır.

Ancak Terörsüz Türkiye yolunda bir bir aşılan engeller sonucu alınan mesafe karşısında Terörsüz Türkiye'ye şaşı bakanlar, milli birliği sabote etmek için el ovuşturanlar ve İsrail'e kukla olanlar hepsi birden açığa düşmüştür.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.