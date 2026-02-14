MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İsrail'e kukla olanlar açığa düştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, terörsüz, istikrarlı bölge hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir.

Türkiye'nin bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, kurumsal olarak güçlenmiş, küresel ölçekte söz sahibi bir aktör haline gelmesini hazmedemeyen zavallılardır.

Ancak Terörsüz Türkiye yolunda bir bir aşılan engeller sonucu alınan mesafe karşısında Terörsüz Türkiye'ye şaşı bakanlar, milli birliği sabote etmek için el ovuşturanlar ve İsrail'e kukla olanlar hepsi birden açığa düşmüştür.