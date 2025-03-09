MHP Lideri Bahçeli'den ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Kanlı musibetin sonu nihayet göründü

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:
"On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu nihayet görünmüştür"
"İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer uzantı ve grupları bağlamaktadır"
"Terörsüz Türkiye hedefi, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesidir"
"PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir"