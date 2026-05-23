MHP Lideri Bahçeli'den ''Terörsüz Türkiye'' vurgusu: Devlet politikası, kardeşlik projesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

* Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faaliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur.



* Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.

* Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür.

* Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde köklü bilgelik geleneği yatmaktadır.

* Bilgi, sadece teorik bir öğrenme değil; bir milletin zorunlu şartlara uyum sağlama ve krizleri aşma gücüdür. Bu bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür

* Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. İlkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur.

* Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir.

* Elma çekirdeği nasıl elma değilse hizne ekilen şeylerde aynı hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit olur.

* Töre, sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul ettiği hayat tarzıdır. Bilgi toplumun ortak tecrübesi ile şekillenir.

* Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde toplumda saygı görür. Bilgi toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık Türklerin belirleyici özelliği olarak öne çıkar.

* Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri müstesna bir müfredat kapsamında, okulumuzun kapısından içeri giren pek çok arkadaşımıza özveriyle aktarıldı. Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle, her şeyden önce sahip oldukları derin tarih şuurunu ve bilincini idrak etmektedir.

* Bilgelik kriz dönemlerinde rehberdir. Türkler milli benliklerini bilgelik sayesinde korumuştur.

* Bizim için siyaset kısa vadeli bir koşu parkuru değildir. Siyaset, mazisini inkar ederek meselelere Türkçe bakamayanların mola yeri hiç değildir.

* Milletin derdi ile dertlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların yaptıkları siyaset değil, anlamsız bir meşguliyettir.

* Siyaset çıkar yarışı değildir. İlkeleri belirsiz siyaset cambazları bizi anlayamaz. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.

* Bütün politikalarımızı "Güçlü devlet, huzurlu millet" anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Sosyal bir devlet anlayışıyla, adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz.

* Batı, ötekisi olarak gördüğü bütün toplumları daha fazla sömürmek için kültürel değerler ile oynamıştır. Onları, kendi zenginliklerini devam ettirmeye hizmet edecek bir yaşam biçimine mahkum etmiştir.

* Trump'un ABD Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezine almıştır.

* Az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler yoktur. Gelişmesi emperyalist sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır.

* Bazı platformlar aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Bu beyanlar, derin bir yanılgı ve denenmemesi gereken bir hamledir.

* Yaşadığımız coğrafya tarihinin sırtımıza yüklediği sorumluluklarla olanlara çözümsüzlükle bakmıyoruz. Bu coğrafyada gerçekleşen her olay dünyayı etkileyecektir.

* Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak yoktur. "İman varsa imkan da vardır" diyenlerdeniz

* Tarihte pek çok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı Türk ve Türkiye Yüzyılı'dır ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır.

* Bu coğrafya yüzlerce devletin beşiğini sallamış, selasını vermiştir. Anılar ve tarih burada çok güçlüdür ve bunu inkar edenler, Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır, gözümüz karadır, kılıcımız keskindir, yolumuz hak yoludur. Kendine adil başkasına zalim olanlar için yolun sonu görülmüştür

* 21. Yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesi ile gelecek bizim olacaktır.

* Terörsüz Türkiye gelecek nesillerin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Öncelikli hedef Terörsüz Türkiye'dir.

* "Terörsüz Türkiye" devlet politikası, kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye emperyalistlerin oyununu bozmaktır.

* Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika, gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur.

* Kendi köklerinden, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla kendi hikayesinin efendisi olmayı başaramayanlar, başkalarının aklıyla köle olmaya mecburdur.