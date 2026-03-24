MHP Lideri Bahçeli'den Trump'a çağrı: Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP liderinin açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:

* Ülkemizin çevresi savaşın tüm ağırlığı ile kuşatılmış iken mübarek Ramazan'ı ne kadar idrak edebildiğimizi ve bayramı hangi seviyede kutladığımızı takdirinize sunuyorum.

* Siyonist cinayet şebekesi Ramazan demeden bayram demeden mukaddes günlerimizi zindana çevirip her yolu denedi. Şiddet tablosunu dikkatle takip ederken milli kardeşliğimizde huzur ortamının önemini bir kez daha gördük.

* Aramıza saçılmak istenen nifak tohumlarını bir bir çürütmek için her zamankinden fazla arzuluyuz.

* Türkiye süper güç olacak. Bölgemiz barış ve huzur sancağı altında toplanacak. Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir.

* Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır.

* Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz.

* Savaşların son bulmasını istiyoruz. Artık semalarda füzelerin izi değil, hilalin şan ve şerefi hakim olsun anlayış ve özlemindeyiz.

* Katar'da eğitim uçuşu yapan bir helikopterin kaza yapması sonucu düşüp bir askerimizin ve ASELSAN'ımızın ve 4 katar askerinin şehit düşmesi hepimizi hüzne boğdu.

* Uluslararası hukuk paçavraya döndü. Ne saygı duyan ne itibar eden kalmadı. 24 Ekim 1945'te kurulan BM tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu.

* ABD ile İsrail'in İran'a orantısız ve gerekçesiz saldırısında komşu ülkeler toz duman içindedir. Siyonist haydutluğun İran'ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran'ın misillemelerde bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır.

* İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır. İran halkı saldırılara karşı adeta etten duvar örmüştür.

* Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi.

* Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

* Savaş dönemi tetiklenmişken onun bunun şeytan planlarına aldırış etmeyeceğiz, birlikte ve beraberce bayrağımızı asla indirtmeyeceğiz. Etnik temelli kamplaşmanın kazananı yoktur. "Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır.

* Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız.

* Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur.

* Türkiye'miz her alanda örnek gösterilecektir. Türk milleti kardeşliğine ve kaderine ön şartsız sahip çıkacaktır.

* Terörsüz Türkiye bir spor müsabakası değildir; mağdur olacak olan taraf yoktur. Terörsüz Türkiye bir tiyatro da değildir; özünde devlet aklı ve ahlakı vardır. Türk milletinin barış ve kardeşlik sancağı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

* Savaş durmalı, silahlar susmalıdır. Masum insanların ölmesine engel olunmalıdır.

* İsrail kan içen, can alan bir ölüm aygıtına dönüştü.

* Kudüs, Mescid-i Aksa gözbebeğimizdir. Siyonizmin oyuncağı olmasına asla göz yumulmaz.

* Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar.

* Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir.