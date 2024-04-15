İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4106
  • EURO
    34,5848
  • ALTIN
    2447.68
  • BIST100
    9799.26
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

MHP Lideri Bahçeli'nin 'A Takımı' belli oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bugün toplanan MYK toplantısında Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'nin 'yeni A Takımı' belirlenecek.

15 Nisan 2024 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'nin 'A Takımı' belli oluyor
ABONE OL

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün yapacak.

MHP LİDERİ BAHÇELİ 'A TAKIMINI' BELİRLEYECEK

MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplanacak. 17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirleyecek.

15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşılacak. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.