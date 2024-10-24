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Politika

MHP Lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı emperyalizmi telaşlandırdı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, 'Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi.' ifadesini kullandı.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı emperyalizmi telaşlandırdı
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Sosyal medya hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi.

Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun.

Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum, bu suçüstü haline rağmen 'amalı, fakatlı' konuşanlar, emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."

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