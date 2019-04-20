Bahçeli: İstanbul'daki seçimin yenilenmesi mahşeri vicdanı rahatlatacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yurdumun dört bir köşesinden heyecanlarıyla buraya teşrif eden dava arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnsana hizmet siyasette ana amacımızdır. Yerel yönetimler insanımıza hizmetin ilk ve en öncelikli zeminidir. Demokrasinin kökleşmesi, kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir.

KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. 'Ben' değil 'biz' diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız.

BELEDİYE HAKSIZ KAZANÇ KAPISI DEĞİLDİR

Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.