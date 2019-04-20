Bahçeli: İstanbul'daki seçimin yenilenmesi mahşeri vicdanı rahatlatacaktır
MHP lideri Bahçeli, 'Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulunundur. Son söz söylenmemiştir. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemiz mümkün değildir. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimin yenilenmesi mahşeri vicdanı rahatlatacaktır' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Yurdumun dört bir köşesinden heyecanlarıyla buraya teşrif eden dava arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnsana hizmet siyasette ana amacımızdır. Yerel yönetimler insanımıza hizmetin ilk ve en öncelikli zeminidir. Demokrasinin kökleşmesi, kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir.
KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ
Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. 'Ben' değil 'biz' diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız.
BELEDİYE HAKSIZ KAZANÇ KAPISI DEĞİLDİR
Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.
31 MART SEÇİMLERİNDE TÜRK MİLLETİ MHP'YE ÇOK DEĞERLİ BİR DESTEK VERMİŞTİR
Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP’ye çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Manşetleri yene yene düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır. İnandık ihanete birlikte direndik. İman varsa imkan vardır dedik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.
ŞAŞKINLIKTAN ŞOKA GİRDİLER
İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi.
KOZAN'DA HAKKIMIZ YENMİŞTİR... MALTEPE'DE ÖNÜMÜZ KESİLMİŞTİR
Adana Kozan’da hakkımız yenmiştir. Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir. İstanbul Maltepe’de önümüz kesilmiştir. Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir eserliğidir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler. Hakikatın ışığını perdeleyemezler.
"İSTANBUL" AÇIKLAMASI
CHP'nin İstanbul adayı mazbatasını almış ve görevine şimdilik başlamıştır. Gizli bir gündem içerisinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulunundur. Son söz söylenmemiştir. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemiz mümkün değildir. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimin yenilenmesi mahşeri vicdanı rahatlatacaktır
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