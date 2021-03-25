İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9309
  • EURO
    9,4747
  • ALTIN
    441.713
  • BIST100
    1429.52
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP MYK'nin yarın yapılacak toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek
Politika

MHP MYK'nin yarın yapılacak toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yarın yapılacak.

AA25 Mart 2021 Perşembe 09:43 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 09:43
ABONE OL

Partinin geçen hafta yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK listesinde önemli oranda değişikliğe gidilmişti.

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ve Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu MYK'deki yerini koruyamamıştı.

Yarınki MYK toplantısında partinin en yetkili kurulu olan ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı ile genel başkan yardımcılarının görev dağılımı belirlenecek.

Öte yandan MYK listesine giren isimler Yüksek Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.