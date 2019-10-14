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MHP’de Erdoğan’a destek genelgesi

MHP’den parti teşkilatına gönderilen genelgede, “Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için bütün gücümüzle BaşkanErdoğan ve hükümetimizin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla teşkilatlara, Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için Başkan Erdoğan ve hükümete destek mesajı dile getirilen bir genelge gönderildi. “Barış Pınarı Harekatı, gerek bütün vatandaşlarımızın,  gerek Türkiye’de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin selamet, huzur ve sükunu, gerekse başta Arap Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşı kardeşlerimizin güvenliğinin temini açısından büyük önem arz etmektedir” ifadeleriyle başlayan genelgede, harekatın Türkiye topraklarında PKK, Suriye’de PYD ve türevleri olarak faaliyet gösterip emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütünün tasallut ve zulmüne son vermeyi hedeflediği vurgulandı. Genelgede, şunlar kaydedildi: “Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için bütün gücümüzle Başkan Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız.      

DUALAR MEHMETÇİĞE

Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmeyen bölücü terör örgütün bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözeteceklerinden asla şüphemiz yoktur. Dualarımız, Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir.”      

VEKİLLER BİLGİLENDİRİLDİ

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin ve milletvekillerinin de Bahçeli’nin talimatı ile gönderilen genelge konusunda bilgilendirildiği öğrenildi.

PKK/YPG´li teröristlerin ´SİHA´ korkusu sürüyor

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