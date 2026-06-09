MHP'de üç il teşkilatı feshedildi

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır."