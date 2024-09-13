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Politika

MHP'den Bahçeli ile ilgili iddialara açıklama: Hesaplar bakanlık ile paylaşıldı

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır' dedi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 07:33 - Güncelleme:
MHP'den Bahçeli ile ilgili iddialara açıklama: Hesaplar bakanlık ile paylaşıldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını" bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır."

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