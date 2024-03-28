MHP'den CHP'ye yaylım ateşi! ''Yeni siyasi kıbleleri Kandil''

MHP'li Yalçın, yerel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, Türk demokrasisinin; Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren çok ciddi badirelerden, ağır sınamalardan ve nice yaman imtihanlardan geçerek bugünlere eriştiğini hatırlatarak, "Paylaşım ve bölücülük hedefleyen hiçbir kurum, kuruluş veya odağın Türk siyasetine hakim olmasına müsaade edilmeyecektir. Yerel seçimlere doğru Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan muhalefet cephesinin üyeleri; pejmürde, perişan ve dağınık bir fotoğraf vermekte ise de; sanal hizmet sunumlarında, hükümetle önceki belediyelerin yatırım ve projelerine çökme cambazlıklarında yarışmaktadır. Özellikle bu 'Kırk Haramiler' güruhunun başını çeken CHP, bir yandan Cumhur İttifakı'nın sözcülerine ve temsilcilerine laf yetiştirip açığa düşmeme telaşındadır. Diğer yandan da mukadderatını bağladığı bölücü terör örgütünün siyasi kanadına çıtını çıkaran partililerle belediye başkanı adaylarına ayar vermekle meşguldür. Bunlar, Mübarek Ramazan ayına rağmen iştiha ve ihtiraslarına gem vurmamıştır" dedi.

'İMAMOĞLU; CHP'DEN ÇOK KANDİL'İN ADAYI'

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere mega kentler üzerinden deveran eden siyasi atışma ve tartışmaların da daha çok öne çıktığını vurgulayan Yalçın, "Mesela İstanbul'da kazanması için tavşan adaylarla halkın aldatılmaya çalışıldığı ve bölücü terör örgütünün açıkça destek verdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili belediyenin başlatıp hükümetin destek verdiği bütün projeleri sahiplenmiş durumdadır. İmamoğlu, bu arada PKK'nın siyasi kanadının tam desteğini almak için çırpınmakta, bu yüzden DEM Parti'yi eleştirmeye kalkan CHP'lileri tehdit edip onlara hışımla parmak sallamaktadır. Ekrem İmamoğlu; CHP'den çok Kandil'in, PKK'nın siyasi acentesinin adayı konumundadır. CHP DEM'le eklemlenip artık 'CH(P)KK' adını almış, Ekrem İmamoğlu da 'Ek-DEM' İmamoğlu olmuştur. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediyecilikte parmak ısırtan inşa ve kentsel dönüşüm hizmetlerinin son merhalesi ise balya balya 'para kulesi'dir. PKK yalnızca terör örgütünün kısaltması değildir. Bu baş harflerin CHP zaviyesinden bir başka açılımı da 'para kulesi kepazeliği'dir. Artık istikametini yitirmiş olan CHP'nin yeni siyasi kıblesi de Kandil'dir. CHP, güneşi zapt etme iddiasından vazgeçip Kandil'in kör ışığına fit olmuştur. İstanbul gibi bir mega kentte gerçekleştirilmesi icap eden dönüşümün yerine, tebeddül eden CHP olmuştur. Bu, çıkarcı bir zihniyet ve siyasi muhit dönüşümüdür" ifadelerini kullandı.

'ANKARALILARIN GÖZLERİ BOYANMAYA ÇALIŞILMIŞTIR'

Mansur Yavaş'ın belediyecilik hizmetlerini eleştiren Yalçın, "Başkentin beş yılını çalan mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevde kaldığı sürede yavaş yavaş sadece Ankara'nın bulvarlarını süsletip gübreletmiş, çiçek tarhlarını elden geçirtmiştir. Ana arterlere çektirilen belediye kamyonları ve otobüslerine, 'Büyükşehir İşbaşında' yazıları astırılarak Ankara halkına hizmet ediliyormuş süsü verilmeye çalışılmıştır. Geçen beş yılda başkentte özgün projelerle bir santimetre bile metro inşa edilmemiş, hiçbir büyük altyapı sorunu çözülmemiştir. Ancak önceki dönemde başlayıp sürdürülen projelere çullanılmıştır. Kaç kişiye götürüldüğü meçhul, sözde iane ve iaşe yardımlarıyla, el çabukluğuna özenilen hokus pokus hamleleriyle Ankaralıların gözleri boyanmaya çalışılmıştır. Hasılı, son beş yılda İstanbul'un ve Ankara'nın sorunları dağlar gibi yığılmıştır. İstanbul halkı, beş yıldır gaip olan ve vaktini kent dışında 'politika turizmi'ne hasreden bir belediye başkanı istememektedir. Gerek parti için gerekse muhalefette; durmaksızın gıllıgışlı iş çeviren bir belediye başkanı istememektedir. İstanbul halkı, sırtını Kandil'e yaslayan, gözünü Ankara'ya diken bir belediye başkanı istememektedir" dedi.