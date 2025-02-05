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Politika

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: Maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, öksürüğünün geçmemesi üzerine doktorların ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, 'Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir.' ifadesini kullandı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: Maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir
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Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bu hafta yapılması beklenen grup toplantısının Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının sürmesi nedeniyle iptal edildiğini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

"AKABİNDE TEKRAR MESAİSİNE DEVAM EDECEKTİR"

Öte yandan, MHP'nin sosyal medya hesabından da Genel Başkan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir."

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