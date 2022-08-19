'MHP'den istifa edip CHP'ye katılıyorum' demişti... Söylediklerinin hepsi yalan çıktı

CHP'nin Ankara'da düzenlediği üye katılım töreninde bir kadına arkadan partililer tarafından 'Bunları da söyle' şeklinde sufleler verilmesi dikkat çekmişti. Yine aynı programda kürsüye çıkan Hilmi A., MHP'den istifa ederek Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümek için CHP'ye katıldığını ifade etmişti. Hilmi A.'nın görüntülerini Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşmıştı. Hilmi A.'nın MHP'ye üye olmadığı, herhangi bir siyasi parti kaydının da bulunmadığı ortaya çıktı. Yine sağlık güvencesi olmadığını iddia eden Hilmi A.'nın SGK'lı olarak çalıştığı ve Yeşil Kart kullanmasına da gerek olmadığı belirlendi. Şahsın ayrıca sabıkası da bulundu.

'MHP'DEN İSTİFA EDİP CHP'YE KATILIYORUM'

Ankara'da düzenlenen CHP üye katılım programında kürsüye çıkan Hilmi A., "7 aydır çalışmıyorum, sağlık güvencem yok. Yeşil Kart çıkaracağım diyorum, sağlık sigortan yok, özel sigortan yok, borcunu öde diyorlar. Çalacak mıyım, çırpacak mıyım, neyle ödeyeceğim?' ifadelerini kullanmıştı. MHP'den istifa ederek CHP'ye katıldığını ifade eden Hilmi A. ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

SÖYLEDİKLERİNİN HEPSİ YALAN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, MHP'den istifa ettiğini ifade eden Hilmi A.'nın, MHP'ye üye olmadığı, herhangi bir partide de siyasi kaydının bulunmadığı tespit edildi.

SGK'LI OLARAK ÇALIŞIYOR

'7 aydır işsizim' diyen Hilmi A.'nın aktif SGK'lı olarak kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenildi. Hilmi A.'nın sağlık güvencesinin de SGK üzerinden karşılandığı tespit edildi. Şahsın, Yeşil Kart almasına gerek olmadığı belirlendi.

HIRSIZLIK DAHİL ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Kılıçdaroğlu'na 'Gelin başımıza geçin, bitirelim bu işi' diyen Hilmi A.'nın ayrıca, "Mühür Bozma", "Açıktan Hırsızlık - Tehdit", "Mala Zarar Verme", "Alkollü Araç Kullanmak, Tehlikeli Araç Kullanmak - Taksirle Yaralama", "Hakaret", "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kötü Muamele" suçlarından adli olay kaydı, "Hırsızlık", "Kasten Yaralama" ve "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından KİHBİ kaydı bulundu.

SUFLE VERİLEN KADIN ÜYE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Aynı programda başörtülü bir kadın kürsüye çıkarılarak CHP'ye üye yapıldı. Apar topar çıkarıldığı anlaşılan kadın konuşma yapmak da oldukça zorlandı. Bu sırada CHP'li kadın bir üye sık sık, 'İlacım yok, alamıyorum de' şeklinde telkinde bulundu. Baskı altında kalan kadın, 'Tamam söylüyorum işte.' dedi. Bu görüntüler tepki çekti ve çok konuşuldu.