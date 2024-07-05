MHP'den Özgür Özel'e tepki: Türk milletinin sembolünü alçakça bir kıyaslamaya sokanları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz

Ataman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk milletinin sembolü olan 'bozkurt'la terör örgütünün işaretini kıyaslama hatasına düşen, tertemiz Türk çocuğu ile uyuşturucu satıcısı bir terör destekçisini aynı kefeye koymaya çalışan Özgür Özel büyük bir skandala daha imza atmıştır. Türk milletine ait bir işaretten bu kadar gocunuyor ve böyle bir kıyaslama yapıyor olması, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ne derece uzaklaştığını bir kez daha göstermiştir.

DEM'in gönlünü hoş etmek için Türk'e ve Cumhuriyetimize ait ne varsa utanmadan reddeden Özgür Özel, DEM'li ittifak ortaklarının gönlünü yapmak uğruna aziz milletimizin zekasını hafife almakta, milli şuura saldıranlarla aynı hizaya geçmektedir. Ne yazık ki CHP, 'bozkurt'tan, Türk'ten, Atatürk'ten ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığından rahatsız olanlarla aynı çizgidedir. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları ve Türk milletinin sembolünü alçakça bir kıyaslamaya sokanları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldiği görüşmesinin ardından basın mensuplarının UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı:

"Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım."