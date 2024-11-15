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Politika

MHP'den seçim ve siyasi partiler kanunu çıkışı: Zamanı geldi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir ' dedi.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 07:57 - Güncelleme:
MHP'den seçim ve siyasi partiler kanunu çıkışı: Zamanı geldi
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MHP'li Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir. (suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

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