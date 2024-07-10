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Politika

MHP'li Büyükataman: Özel'in Türk düşmanlığı bir kez daha ayyuka çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'bozkurt işareti yapan doktorlarla' ilgili ifadelerine tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Özel'in zihninin derinlerindeki Türk düşmanlığı bir kez daha ayyuka çıktı' dedi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
MHP'li Büyükataman: Özel'in Türk düşmanlığı bir kez daha ayyuka çıktı
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Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel'in zihninin derinlerindeki Türk düşmanlığının bir kez daha ayyuka çıktığını" öne sürdü.

Özel'in terörist başına özgürlük isteyenlere, şanlı Türk ordusuna iftira atanlara, terör örgütü propagandası yaparak doktorluk mesleğini lekeleyenlere Hipokrat yeminini hatırlatmaya cesaret edemediğini ifade eden Büyükataman, Özel'in, bozkurt işareti yapanları hedefe koyduğunu, tarafını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Büyükataman, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milletine ve aziz milletimizin tüm değerlerine karşı eli kanlı teröristlerle saf tutan, her türlü bölücülüğe ifade özgürlüğü maskesiyle sahip çıkan CHP'nin 'bozkurt hazımsızlığı' köklerinden ne kadar koptuğunu, kuruluş ayarlarından eser kalmadığını göstermektedir. Her fırsatta Türk milletine ve devletine saldıran TTB'nin ve DEM'in peşine takılan Özgür Özel'in sinsi sözlerinin esas hedefi Türklük'tür.

Özgür Özel'e ilk tavsiyemiz bir an evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk çizgisine dönmesi ve Türk düşmanları ile işbirliği sevdasından vazgeçmesidir. İkinci tavsiyemiz ise içten içe yanıp tutuştuğu cumhurbaşkanı adaylığı hevesiyle kör olan gözlerini açması ve geçmişte uyarılarımızı dikkate almayarak Türk ve Türkiye karşıtı her türlü ortaklığı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün ne durumda olduğuna bakmasıdır."

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