MHP'li Ersoy'dan HDP'li Bektaş'a tepki: Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz

HDP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, Genel Kurul Konuşması esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi hedef alarak; 'İkiyüzlü, sahte siyaset yapmayacaksınız. Neden? Mesela geçen hafta, burada Gazze için büyük büyük laflar ettiniz. Genel başkanlarınız da aynı büyük lafları etti. Hatta birinizin Genel Başkanı sapanla Gazze'ye gidiyordu, hâlâ buralarda gitmemiş. Buralarda 'Sapanla Gazze'ye gideceğim' diyordu' ifadeleri üzerine başlayan tartışmalarda söz alan HDP'li Meral Danış Bektaş; 'Bizim sicilimiz belli, siz kendi sicilinize bakın' demişti. Meral Danış Bektaş'ın sözlerine cevaben konuşan, MHP'li Ersoy "Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz. Bebek katillerinin sicili ortada olur" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un tepkisi MHP sıralarından destek bulurken, Meral Danış Bektaş Genel Kurula hitap etmesi konusunda meclis başkanı tarafından uyarıldı.