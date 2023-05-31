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Politika

MHP'li Feti Yıldız: Kılıçdaroğlu'na dava açılabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter'dan paylaştığı mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu belirterek, bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılabileceğini söyledi.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
MHP'li Feti Yıldız: Kılıçdaroğlu'na dava açılabilir
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter'dan paylaştığı mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu belirterek, bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılabileceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde milletvekili olmadığını vurgulayarak, hakkında dava açılabileceğini belirtti.

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir.

Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder."

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