MHP'li Özdemir: Yarın Kandil'de, Mahmur'da, Sincar'da da Türk bayrağı dalgalanacaktır

Özdemir, Kayseri Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'ye müttefik gibi görünenlerin Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne on binlerce tır silah yardımı yaptığını söyledi.

Bunların terör örgütüyle yan yana, kol kola olduklarını ifade eden Özdemir, "İstediklerini yapsınlar. Bundan yaklaşık 7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çelikten iradesini Suriye'de nasıl ortaya koyup hainlerin başlarını ezme iradesini, kudretini gösterdiyse, bugün o teröristlerle yan yana duranlar, yarın Mehmetçik aynı yere tekrar indiğinde görüş ve temas mesafesi sıfıra düştüğünde de bu iradenin tadını tatmak zorunda kalacaklardır. O yüzden kimin Türkiye'yle dost kimin düşman olmak isteyeceğini doğru bir şekilde değerlendirip tahlil etmesi gereken bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bizim artık bu terör belasına karşı sabrımız kalmamıştır." diye konuştu.

Özdemir, iç güvenlik harekatları kapsamında PKK terör örgütünün çok sayıda unsurunun etkisiz hale getirildiğini, örgüte katılımların minimum düzeye indirildiğini ve sınır içinin de büyük ölçüde temizlendiğini belirtti.

24 Temmuz 2015'ten bu yana gerçekleştirilen askeri harekatlarla da 38 binden fazla terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini anımsatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün baktığınızda Suriye'de, Irak'ta bu terör örgütünün herhangi bir faaliyet alanını bulmakta güçlük çektiğini görüyoruz. İnşallah bu faaliyetler devam edecek. Kahraman Mehmetçiğimizin gayretleriyle bugün Suriye'de dört askeri harekat ile terörden temizlediğimiz bölgelerin yanında Irak'ta Pençe Harekatlarıyla temizlenen bölgelerle birlikte yarın Kandil'de, Mahmur'da, Sincar'da da Türk bayrağı dalgalanacaktır."

Başka bir terör örgütüyle mücadele anlamında da hala önemli günlerden geçtiklerini belirten Özdemir, FETÖ terör örgütüne karşı mücadelede de bir an olsun gevşeklik gösterilmemesi gerektiğini anlattı.

Çünkü bu terör örgütünün hala kendisine yaşam alanı bulabilmek için uğraş verdiğini hep birlikte müşahede ettiklerini dile getiren Özdemir, terör örgütünün sekiz farklı kolda yapılanmaya çalıştığına işaret etti.

Bu sekiz kolun en önemli ayağının siyaset ayağı olduğunu vurgulayan Özdemir, terör örgütünün siyaset ayağına yönelik gerçekleştirilecek hukuki mücadelenin de sonuna kadar destekçisi olduklarını belirtti.

- "TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ GERGİNLİKTEN YANA TARAF DEĞİLDİR"



Özdemir, garantörü oldukları Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler gibi tarafsız olması gereken kuruluşun yine Türklüğün karşısında dikildiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile köyüne yapmak istediği yola müdahale eden Birleşmiş Milletler'in tavrının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün Kıbrıs konusunda artık her bir tarafın kabul etmesi gereken bir gerçeklik vardır. O da Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelli iki devletli bir çözümün var olan yegane çıkış yolu olduğudur. Bunun aksini düşünenlere de hatırlatacağımız yegane husus ise Kıbrıs'ın Türk olduğu ve ebediyen de Türk olarak kalacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerginlikten yana taraf değildir. Çatışmalardan yana elbette ki taraf değildir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta garantör bir ülkedir. Dolayısıyla bu garantörlük haklarımızı, Kıbrıs Türklüğünün yaşamsal haklarını koruma konusunda nasıl bir iradeye, güce, anlayışa, heyecana ve cesarete sahip olduğumuzu da Sayın Genel Başkanımız geride bıraktığımız hafta giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da bütün cihana da göstermiştir. Bu diplomatik mesajı tarafların doğru bir şekilde alması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

