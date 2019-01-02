MHP Samsun il başkanı görevden alındı, vekil Usta disipline sevk edildi
Cumhur İttifakı ruhuna aykırı hareket etme gerekçesiyle MHP yönetimi, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevk edilmesi, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin da görevden alınmasına karar verdi
Cumhur İttifakı ruhuna aykırı hareket etme gerekçesiyle MHP yönetimi, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevk edilmesi, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin da görevden alınmasına karar verdi
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