MHP'li Yalçın: 'Cumhurbaşkanına hakaret', hukuk alanında ciddi bir suçtur

DHA 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:24

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kabaş'ın tutuklanmasına ilişkin kararın hukuka uygun olduğunu söyleyen Yalçın, "Ayrıca tutuklama kararının gerekçelerden biri, suçun vasfı, sanığın kaçma şüphesinin bulunmasıdır. Burada tutuklama gerçekleşmediği takdirde birtakım zararlar doğacağı öngörülmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiğine dair bir iddia söz konusu değildir. Kamuoyu önünde işlenmiş somut ve ağır bir suç vardır. Diğer yandan, Cumhurbaşkanına alenen hakaret, kamuoyunda infial yaratacak çirkin bir eylemdir. Bu konuda gösterilecek hoşgörü, benzer eylemlerin başkaları tarafından da tekrarına zemin hazırlayacaktır. Cumhurbaşkanına hakaret, hukuk alanında ciddi bir suçtur. Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığına halel getirecek, devleti zaafa uğratacak hiçbir eylem, müsamaha ile karşılanamaz. Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçu işlenmişse bu suça karşı hukukun caydırıcı bir muamelede bulunması iktiza eder. Aksi takdirde işlenen suç sıradanlaşacak ve her önüne gelen benzer eylemleri tekrar etmeye kalkacaktır. Siyasi kavga ve kutuplaşma için Cumhurbaşkanına yapılan saldırı, bir bakıma devlet otoritesine yapılan saldırıdır ve bu konuda hiçbir tolerans kabul edilemez" dedi.

'KADIN DA OLSA ERKEK DE OLSA HUKUK ÖNÜNDE SUÇLU SUÇLUDUR'

Yalçın, CHP ile bazı kesimlerin hakaret suçunu hoş göstermek ve bastırmak gayesiyle konunun cinsiyet ayrımcılığına çekilmeye çalışıldığını belirterek, "Hakaret dahil; hiçbir suç, cinsiyetin ve kadın kimliğinin arkasına gizlenemez. Kadın da olsa erkek de olsa hukuk önünde suçlu suçludur. Kadın kimliğini ve cinsiyeti bahane ederek suçun ve suçlunun hoş görülmesi kabul edilemez. İdeolojik, sosyolojik ve siyasi gerekçelerle suçlunun cinsiyeti üzerinden suçu yumuşatan karineler aranması yakışıksızdır. Zaten yargı, suçu kadının mı erkeğin mi işlediğine bakmaz. Her şeye rağmen, MHP olarak hukuk sistemimize güveniyoruz. Mesele yargıya intikal etmiştir ve mahkemeler gereken hükmü verecektir" ifadelerini kullandı.