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  • MHP'li Yalçın: Özgür Özel yanlış yolda olduğunu kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak
Politika

MHP'li Yalçın: Özgür Özel yanlış yolda olduğunu kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'CHP'nin gölge genel başkanı Özel, politikada bir gölge oyunu sergiliyor. Özgür Efendi, hem gerginlik siyasetinden şikayet edip, 'Bunun tarafı olmayız' diyor, hem de muhalif olduğu siyasi partilerin ileri gelenlerine en ağır sözlerle, hatta hakaretamiz ifadelerle yükleniyor' dedi. Yalçın ayrıca, 'Özgür Efendi normalleşme adı altında terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcilerinin varlığını olağanlaştırmaya gayret ediyor' açıklamasında bulundu.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 15:57 - Güncelleme:
MHP'li Yalçın: Özgür Özel yanlış yolda olduğunu kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak
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MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel'in, 'Normalleşme ve yumuşama' yavelerini (saçma söz) kamuoyunun önüne temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getirmesinin sebebi gayet açık. Özgür Efendi normalleşme adı altında terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcilerinin varlığını olağanlaştırmaya gayret ediyor. Terör seviciliği, sıradanlaştırarak kamuoyunu buna alıştırmaya çabalıyor. Partisinin, PKK acentesi DEM Parti'yle aynı siyaset çaydanlığında fokurdayarak demlenmesini aklamaya uğraşıyor. Bölücü terörün siyasette temsil edilmesini meşrulaştırmayı amaçlıyor. Cumhuriyet'i kuran partinin, emperyalizm uydusu bir terör devleti kurmayı hedefleyen PKK'nın siyasi acentesiyle iş tutması ne ibretlik bir hadise, Cumhuriyet'i kuran partiyi Özgür Özel gibi sorumsuzların yönetmesi ne acı bir kader" ifadelerini kullandı.

"PARANORMAL BİR DURUM"

Yalçın, Özgür Özel'in yumuşama ve normalleşme kavramlarını kullanarak politikada çıkış aradığını kaydederek, "Özgür Özel, bu kavramları istismar ederek suya yazı yazıyor, siyaset çorbasına davul tozu atıyor, minare gölgesi serpiyor. CHP'nin gölge genel başkanı Özel, politikada bir gölge oyunu sergiliyor. Özgür Efendi, hem gerginlik siyasetinden şikayet edip, 'Bunun tarafı olmayız' diyor, hem de muhalif olduğu siyasi partilerin ileri gelenlerine en ağır sözlerle, hatta hakaretamiz ifadelerle yükleniyor. Özel, CHP gibi Atatürk'ten miras kalan köklü bir partinin genel başkanına yakışmayacak pespaye tavırla, 'Bu iki kişi var ya, bu iki kişi' diye durup durup bize efeleniyor, bile bile ortamı geriyor. Aklınca topçu ateşiyle hedefi yumuşatma gayretinde, aklınca bizi güçten düşürmeyi amaçlıyor; ama baltayı taşa vuruyor. Saldırdıkça bizi kuvvetlendiriyor. Sert kayaya çarptığını, yelin kayadan sadece toz götürdüğünü anlamış olmasına rağmen, zırvalarını tevil etme çabasından da vazgeçmiyor. Sonra, yeniden yumuşama, normalleşme zırvalarına sığınıyor. Özgür Özel, siyasette tansiyonu yükseltmekten zarar göreceğinin geç farkına varıyor. Çünkü kafası biraz geç intibak ediyor. Ardından da 'Gerginlik siyaseti istemiyoruz' deyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Siyasette pek alışılmadık surette gözlemlenen bu paranormal durum, Özgür Efendi'nin beyninde farmakolojinin yol açtığı bir hasardan kaynaklanabilir" açıklamasında bulundu.

"YANLIŞ YOLDA OLDUĞUNU KAFASINA ÇUVAL GEÇİRİLDİĞİNDE ANLAYACAK"

Özgür Özel'in yaptığı hataların boyunu aştığını ve CHP içerisindeki bazı kesimlerin bu durumu sevinçle karşıladığını ifade eden Yalçın, "CHP'de kimi göbek atarak seyrediyor, kimi de aç sırtlanlar gibi pusuya yatmış, tökezlemesini bekliyor. 'Özgür Özel yıkılsa da biz yerini alsak' diye şimdiden el ovuşturan fırsatçılar ise yuvarlak masa toplantıları; alıştırma, barışma ve dayanışma yemekleri düzenliyorlar. Özel, yanlış yolda olduğunu, vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak. Uzun sözün kısası, Özgür Özel'in, yerel seçimlerden sonraki tavırları, siyasette normalleşme veya yumuşama adımı değil. Emanetçi CHP Genel Başkanının tuttuğu bu yol; anormalleşmenin, cıvıtmanın, kaypaklaşmanın, tutarsızlığın dik alası. Umarız bir gün CHP'nin başına, ehil ve aslah bir genel başkan geçer de millet bunların tasallutundan kurtulur. Türk siyaseti de CHP badiresini atlatır" dedi.

  • semih yalçın

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