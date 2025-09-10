MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenlediği "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"na ilişkin, "Bugüne kadar, dört il merkezinde, 36 il ve ilçelerini kapsayan toplantı ve temaslar gerçekleştirilmiştir. Toplantılara yüksek katılım, Terörsüz Türkiye'nin ne ölçüde isabetli bir hedef olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, küresel aktörler arasındaki ölçüsüz rekabet yarışı yüzünden, dünyanın düzeninin giderek bozulduğuna ve daha kaotik bir hal aldığına dikkati çekti.

Büyük devletlerin uluslararası ilişkilerde barış ve istikrar arayışı yerine, çeşitli bahanelerle gelişmiş askeri ve teknolojik imkanlarını sergileyerek, güç gösterisi yapma uğraşında olduğunu belirten Yalçın, yerel, bölgesel ve global sorunların çözümü için beşeriyetin uzlaşma yeteneklerinin sergilenmesi beklenirken, adeta vücut geliştirme gösterilerinin tercih edilmesinin, kaosu beslediğine ve insanlığın akıbetine dair kaygıları artırdığına işaret etti.

Dünyayı idare etme iddiasındaki ülkelerin politikalarının, ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticilerin ellerinde, iki büyük dünya savaşı öncesinde bile görülmemiş ölçüde şirazesinden çıktığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Aklın ve sağduyunun emniyeti, yerini yıkıcı silahların ve son derece gelişmiş teknolojilerin ürpertici güvensizliğine bırakmıştır. Allah vergisi insan zekası dururken, beşeriyete, sonu meçhul yapay zeka rehberlik etmeye başlamıştır. İnsanlık, kendi yarattığı putların ve tükenmeyen hırslarının kurbanı olmak üzeredir. Bu arada günümüzde küresel dengeler çoklu güç merkezi içeren bir yapıya doğru istikamet alırken, Türkiye ise çıtayı yükselterek 'bölgesel güç' işlevine, 'küresel kutup' misyonunu eklemiştir. Gerek savunma sanayisinde ulaştığı seviye gerekse uluslararası ilişkiler ve barışçı diplomaside oynadığı yapıcı rol, Türkiye'nin yeni bir 'kutup başı' olarak öne çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Türkiye, tıpkı Milli Mücadele yıllarında esir ve mazlum milletlere ümit ışığı olduğu gibi, bugün de yeni, adil bir dünya nizamının kurulabileceğini tutsak insanlık vicdanına müjdelemektedir. Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak terörle mücadeledeki üstün başarıları ve hasımlarına karşı etkili sonuçlar alması, ülkemize yönelik hesapları bozmuştur. Türkiye'nin, emperyalist aktörlerin desteğindeki terörizm ve vekalet savaşlarıyla dize getirilmesi mümkün olmayan caydırıcı bir kudrete sahip olduğunu, dost, düşman öğrenmiştir. Daha açık bir ifadeyle Türkiye terörü, terörizmi yenmiştir. Emperyalizmin dişlerini kırmıştır."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA GAYRETLERİN BOŞA GİTMEMESİ GEREKLİ"

Uluslararası ilişkiler literatüründe "yumuşak güç" olarak nitelendirilen Türkiye'nin yeni yüzyıldaki Kızılelması'nın, "21. Yüzyılda Lider Ülke" hedefine ulaşmak olduğunu aktaran Yalçın, Türkiye'nin, bu yüksek hedefe vasıl olma ve "süper güç" konumuna erişmek yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

"Mevcut küresel aktörlerse yeni düzen arayışı sarsıntılarının yaşandığı yerkürede istikrar, sükun ve barışı tesis etme çabasıyla el ele vermek yerine, pazu şişirme yarışına girmişlerdir" değerlendirmesinde bulunan Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"Böylesi bir ortamda, Türkiye'nin aldığı yön tayin edici pozisyon, oldukça kritik ve hayatidir. Uluslararası alanda, diplomaside Türkiye'nin kazandığı yüksek itibar ve sağladığı güven, hem ülkemizin payidar kalması hem de Türk ve Türkiye Yüzyılı ülküsünün gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Bu büyük hedefe ulaşmak, sadece dünyada hatırı sayılır bir ülke olmakla değil, aynı zamanda Türkiye'de iç dengeleri yerli yerine koymak ve sosyal barışı kalıcı kılmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda başarılı olabilmek için, Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin boşa gitmemesi gereklidir.

O bakımdan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ikna edici girişimleri sayesinde Terörsüz Türkiye hususunda alınan umut verici mesafelerin daha ileriye taşınması, büyük önem arz etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın samimi çabaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin ve keskin iktidar desteği neticesinde, PKK kendini feshetme kararı almış ve Dem Parti de meşru zeminde siyaset yapma arayışlarına girmiştir. Terörsüz Türkiye bağlamında atılan müspet siyasi adımları, meselenin yasal ve meşru bir zemine oturtulması çabaları takip etmiş, sonuçta TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştur."

"MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI BÜYÜK HEYECANLA SÜRMEKTEDİR"

Bütün olumlu ve teşvik edici gelişmelerin hem iç barışın tesisine dair beklentileri arttırdığını hem de Türkiye'nin yoluna dinamit döşeyen şer odaklarının terör silahlarını ellerinden aldığını vurgulayan Yalçın, Terörsüz Türkiye çabalarının halktan ve kamuoyundan çok büyük tasvip gördüğü belirtti.

Oyunları bozulan terör baronları ile taşeronlarının, MHP ve Terörsüz Türkiye aleyhindeki karalama kampanyalarının sürdüğüne dikkati çeken Yalçın, "Buna karşılık MHP'nin de eli armut toplamamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, vatan sathında başlatılan "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temalı Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları, büyük bir heyecan ve coşku içinde sürmektedir. Milletvekillerimiz, partililerimiz, teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız, gerek MHP gerekse Terörsüz Türkiye aleyhinde sürdürülen kara propagandaların, itham ve suçlamaların asılsızlığını gerekçeleriyle halka anlatmak üzere yurdun dört yanına yayılmaktadır." ifadesine yer verdi.

MHP'nin bölgesel buluşmalarıyla, Terörsüz Türkiye çabalarını baltalamaya dönük asılsız iddiaların ve yalanların birer birer çürütüldüğünü kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"Partimiz aleyhindeki algı çalışmaları da etkisiz hale getirilmektedir. Türk siyasetinde barış ikliminin egemen kılınması ve çoklu dış etkenlere karşı iç dinamiklerin güçlendirilmesi yolunda MHP'nin başlattığı dayanışma toplantılarına, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gösterilmektedir. Bugüne kadar, dört il merkezinde, 36 il ve ilçelerini kapsayan toplantı ve temaslar gerçekleştirilmiştir. Toplantılara yüksek katılım, Terörsüz Türkiye'nin ne ölçüde isabetli bir hedef olduğunu ortaya koymuştur. Zira MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye hamlesi, emperyalizmin kazanında kaynayan terörün şifrelerini çözmüş, ateşini söndürmüştür. Sayın Devlet Bahçeli, milli iradenin sesi olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye hamlesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da desteklenmiş ve devlet politikası haline gelmiştir. Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş yoktur. Teröre ve terörizme taviz verilmemiş, verilmeyecektir. MHP, kuruluşundan beri sürdürdüğü tutarlı ve olumlu politikalarının bir gereği olarak, Terörsüz Türkiye'nin de nihai hedefe ulaştırılması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."