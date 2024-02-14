MHP'li Yönter'den İmamoğlu'na tepki: Bu müflis zihniyetten İstanbul'u kurtarmak zorundayız

Yönter, partisinin Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı'nda düzenlediği İstanbul Anadolu Yakası İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 47 gün kaldığını söyledi.

2019'daki seçim öncesinde de üstlendikleri sorumluluğu harfiyen ve dava ruhuyla sahada gösterdiklerini, şimdi de MHP ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta yapılacak seçimlere çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Yönter, İstanbul'u "fiili işgalden, zilletten ve düştüğü yerden" ayağa kaldırmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Kentin geride kalan 5 yıl içerisinde 50 yılını kaybettiğini dile getiren Yönter, "İstanbul'da yapılan hiçbir şey yok. Verdikleri sözlerin yüzde 90'ını gerçekleştiremediler. İmamoğlu rehin altında, kiralanmış bir zihniyettir. Hem icraat olarak hem irade olarak tarihin gerisine düşmüş, Türkiye'nin de karşısına geçmiş bir zihniyettir. Biz, bu müflis zihniyetten İstanbul'u kurtarmak zorundayız. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, almış olduğumuz bu tarihsel sorumluluğu 31 Mart'a kadar bihakkın yerine getirmek zorundayız." diye konuştu.

İstanbul'da bir kişinin yılda 288 saatinin trafikte geçtiğini, trafik yoğunluğunun bugün yüzde 70'lere çıktığını aktaran Yönter, kentte yapılan bir şeyin olmadığını söyledi.

- "İSTANBUL'UN MURADINA ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Yönter, İstanbul'un keşmekeş içinde, krizde ve kaosta olduğunu ifade ederek, "Biz buna tahammül, sabır gösteremeyiz. İstanbul'un muradına ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını dile getiren Yönter, "MHP olarak bu hedef için çalışacağız. Geceyi gündüze katacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul için Murat Kurum, milli birlik ve kardeşlik için Murat Kurum. İstanbul'un geleceği için, yükselen İstanbul için medeniyetimizin temsil ve timsali noktasındaki bir İstanbul için Cumhur İttifakı ve Murat Kurum." ifadelerini kullandı.

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bütün teşkilatların aldığı görev kapsamında elinden gelen tüm çabayı göstereceğine inandığını söyledi.

Bütün ilçelerde partililerin aktif bir şekilde sahada olduklarına dikkati çeken Yönter, "Sabah namazıyla başlayıp gece yarılarına kadar süren bir tempoyla MHP olarak biz görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da aynı tempoyla, aynı heyecanla Ülkü Ocaklarımız, kadın kollarımız, ilçe teşkilatlarımız, tek yumruk olacak, tek nefes olacak, tek ses olacak, 31 Mart için çalışacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

