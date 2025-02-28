Mickoski Türkiye'de... Başkan Erdoğan: Ticaretimizi iki katına çıkarmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabulünün ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında, görüşmelerinde ikili ilişkileri daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdiklerini söyledi.

İmzalanan ortak bildiriyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasını ihdas ettiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde konseyin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların bugünkü görüşmelerin önemli kısmını teşkil ettiğini vurgulayarak, "Firmalarımız, Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Askeri ilişkiler ile savunma sanayii alanındaki ortak projeleri etraflıca değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.

- "İLİŞKİLERİMİZ ÜSKÜP'TEKİ TAŞKÖPRÜ KADAR SAĞLAM HALE GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki olan Kuzey Makedonya'yla birlikte Balkanlar'da barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülke olduklarını kaydederek, "İlişkilerimiz, aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki Taşköprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanlar'ın bir rekabet alanı değil, işbirliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki en önemli bağlardan birinin şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu olduğuna işaret eden Erdoğan, "Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyasıyla aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle Sayın Başbakan'la görüşmemizde, Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara hassaten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ'yle ortak mücadeleye kararlıyız." dedi.

Erdoğan, görüşmede küresel ve bölgesel konulara da değinildiğini aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Değerli dostum Mickoski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik. Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- ORTAK SİYASİ BİLDİRİ İMZALANDI

Basın toplantısı öncesi gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladı.

İmza töreni ve basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.