Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Başkan Erdoğan ile Başbakan Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı Toplantısı'na başkanlık edecek. İlişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği kritik zirvede, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Son yıllarda ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştiren Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine kilitlendi. Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı 2025'te 5.4 milyar dolara dayandı. Türkiye'nin söz konusu ülkeden ithalatı 2021-2025 döneminde dalgalı seyir izlese de geçen yılı 1.3 milyar dolar seviyesinde kapattı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, geçen yıl ise 6.7 milyar dolara ulaştı.

DİYALOG ÖNCELİKLİ HEDEF

Yunan yetkililer, görüşmenin özellikle iletişim kanallarının açık tutulması açısından önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Atina yönetimi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilime rağmen diyaloğun korunmasını öncelikli bir hedef olarak tanımladı.

Yunan basını ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmeleri "Ege sorununa kalıcı bir çözüm için tarihi bir fırsat" olarak tanımladığına dikkat çekildi.

Yunan medyası, Miçotakis'in Ankara'da herhangi bir taviz vermeyeceğini iddia etti.

CNN Yunanistan'ın haberine göre, Yunan tarafı görüşmelerde Ege'deki göç sorununa ilişkin işbirliğini içeren bazı anlaşmalar yapmak istiyor. Yunan kaynakların görüşmeleri yapıcı bir çerçevede sürdürülmeyi amaçladığına dikkat çekilen haberde, NAVTEX ilanının ele alınacağı kaydedildi.

