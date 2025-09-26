İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,571
  • EURO
    48,6193
  • ALTIN
    5014.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Miçotakis'in New York fiyaskosu: Erdoğan, Trump'tan her şeyi aldı
Politika

Miçotakis'in New York fiyaskosu: Erdoğan, Trump'tan her şeyi aldı

Miçotakis'in New York'taki fiyaskosuna dikkat çeken Yunan basını Erdoğan-Trump görüşmesinin Türkiye için kazanımına işaret etti. Erdoğan'ın her şeyi aldığını yazan Yunan basını, Trump'ın övgülerine vurgu yaptı. Haberde 'Trump, dostu Erdoğan'a övgüler düzerken Yunanistan, bölgemizdeki dengeleri değiştirecek büyük kararlara etki edemeden sadece seyirci kalabiliyor.' ifadesi yer aldı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Miçotakis'in New York fiyaskosu: Erdoğan, Trump'tan her şeyi aldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Yunan basınında geniş yer tuttu.

Ta Nea gazetesinin "Her şeyi aldı" manşetiyle verdiği haberde "Beyaz Saray, Sultan'ı göklere çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den uçak ve doğal gaz da dahil olmak üzere 70 milyar doları bulan satın alma paketiyle döndüğü belirtilerek, "Trump, dostu Erdoğan'a övgüler düzerken Yunanistan, bölgemizdeki dengeleri değiştirecek büyük kararlara etki edemeden sadece seyirci kalabiliyor." ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi de "Trump, Türkiye'ye F-35 sağlamak için formül arıyor" manşetiyle yayımladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın ikili görüşmesine ve Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmalara yer verdi.

Trump'ın Erdoğan'a övgülerde bulunduğuna ve kendisini bölgesel güç olarak gördüğüne işaret edilen haberde, Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir dinamiğin olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr'de yayımlanan, "Miçotakis'in New York'taki fiyaskosu, krizde bir yönetimin belirtisi" başlıklı haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 23 Eylül'de New York'ta yapılması planlanan görüşmesinin ertelenmesi nedeniyle Yunanistan hükümeti eleştirildi.

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı ile görüşme yapmayı başarırken ve bir şekilde savunma teçhizatı tedarikini de içerecek şekilde Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme sağlarken Başbakan'ın (Miçotakis) New York'taki görüşmelerinin toplamdaki sonucu çok büyük olmadı. Yunan hükümeti için durumu daha da kötüleştiren şey, şu an ABD hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir iletişim ve uzlaşı kanalı bulmakta ciddi zorluklarla karşılaşması." değerlendirmesine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.