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Politika

Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: Tavizler verebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile olan sorunları çözmenin Yunanistan'ın çıkarına olduğunu belirterek müzakere sürecinde tavizler verebileceğini dile getirdi.

14 Temmuz 2023 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: Tavizler verebiliriz
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yunan televizyonu SKAI'ya konuşan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldığını ifade eden Miçotakis, NATO'daki görüşmenin yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu da aktardı.

Türkiye dış politikasının AB, NATO, ABD ile olan ilişkilerinde bir değişime hazırlandığını dile getiren Yunan başbakan, Türkiye'nin bu hamlesinden faydalanabileceklerini kaydetti.

MEB ve kıta sahanlığı anlaşmazlığının çözülmesini isteyen Miçotakis, bunun en büyük hedefi olduğunu söyledi.

Türkiye ile olan sorunları çözmenin Yunanistan'ın çıkarına olduğunu belirten Miçotakis, müzakere sürecinde tavizler verebileceğini belirtti.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ YUNAN BASININDA

Birçok gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesini manşetine taşıdı.

Kathimerini gazetesi, "Zirve görüşmesi ve yeni moratoryum" manşetiyle verdiği haberinde, "görüşmenin ilk görünür sonuçlarının liderler ve bakanlar düzeyinde iletişim kanallarının yeniden açılması ve Ege'de suların sakinliğinin korunması olduğu" yorumunu yaptı.

Apogeumatini gazetesi, Erdoğan-Miçotakis görüşmesi için "Adım adım sakin sular" manşetini atarak, "görüşmede yüzlerde gülümse olduğuna" dikkat çekildi.

Eleftheros Typos gazetesi de "Sakin sular beklentisi" manşetiyle verdiği haberde, Miçotakis'in, tüm sorunların çözülmediği ancak yakınlaşma niyeti olduğuna ilişkin açıklamasıyla Erdoğan'ın F-16'lara ilişkin açıklamasına vurgu yapıldı.

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