AA muhabirinin Thesalya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vironas Kocazamanis ve Atina Üniversitesi Öğretim Görevlisi Anastasia Kostaki'nin ortak yayımladığı "Yunanistan'ın Doğal Dengesine Yabancıların Katkısı (2009-2020)" araştırma raporundan derlediği verilere göre, 2010'dan beri yıllık ölüm sayısının doğum sayısından fazla olduğu Yunanistan'da nüfus giderek azalıyor.

Ülkede yaşayan yabancı sayısı 1991'de 200 bin seviyesindeyken, son 30 yıldır hızla artan bu rakamın mevcut durumda yaklaşık 900 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

2004-2020 dönemindeki ölüm ve doğum oranlarının grafikleştirildiği araştırmada, bu süreçte ülkedeki Yunan nüfusun ölüm oranının, doğum oranından yüksek olduğu, yabancı nüfusta ise tam tersi bir tablo oluştuğu belirtiliyor.

2009-2020 döneminde de ülkedeki nüfusu 810 bin-940 bin arasındaki yabancıların, toplam nüfusa oranının yüzde 7,4-8,4 seviyesinde olduğu görülüyor.

Bu dönemdeki yaş ortalamasına bakıldığında, yabancıların yaş ortalaması 32,2-33,7 aralığında seyrederken, Yunanların yaş ortalamasının 42,6-45,5 olması dikkati çekiyor.

2009-2020 döneminde toplam nüfusun 252 bin 163 azaldığı kaydediliyor.



Yaş ortalaması ve doğum oranının Yunan vatandaşlardan daha yüksek olduğu yabancı ülke vatandaşları için raporda, "Yabancıların katkısı oldukça önemli oldu. Ölüm sayısına karşı doğum sayılarının daha yüksek olması sayesinde, nüfustaki azalmayı sınırlandırdılar." ifadesi yer alıyor.

- "DEMOGRAFİ SORUNU SAATLİ BOMBA GİBİ"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haziran ayında "Demografi - Büyük Sorun" konulu konferansta yaptığı konuşmada, nüfusun küçülmesinin emeklilik sistemi üzerinde yaratabileceği sorunlara değinerek, bu konuda yapılan araştırmalardan verileri paylaştı.

Uzmanların demografi sorununu "saatli bombaya" benzetmesinin bir tesadüf olmadığını belirten Miçotakis, "Kronometresi hızlı hareket eden ve haklı endişelerin hedef odaklı inisiyatife dönüşeceği şekilde metodik hareketlerle, zamanında devre dışı bırakmamız gereken bir bomba." diye konuştu.

Benzer sorunların sadece Yunanistan'da değil, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde yaşandığının altını çizen Miçotakis, "DiaNEOsis'in okuduğum yakın tarihli araştırmasına göre, demografi, ülkemizin uzun vadede karşılaşabileceği tehditler arasında ilk sırada yer alıyor. Türk-Yunan sorunlarının da ekonominin de önünde." dedi.

Miçotakis, ekonomik olarak aktif vatandaş sayısının azaldığını vurgulayarak, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

- YUNANİSTAN'DA KADINLARIN İLK ÇOCUK EDİNME YAŞI ORTALAMA 31

2011 sonrasındaki on yıllık süreçte Yunan nüfusun yaklaşık 450 bin azaldığını dile getiren Miçotakis, bunun büyük bölümünün ölüm ve doğum sayıları arasındaki farktan kaynaklanırken, bir bölümünün de ekonomik kriz sürecinde yaşanan beyin göçü nedeniyle olduğunu anlattı.

Miçotakis, ülkedeki demografi sorununa ilişkin verileri paylaşırken, şunları kaydetti:

"1962'de toplam nüfusunun yüzde 8'ini 65 yaş üstü, yüzde 26'sını 14 yaş altı oluştururken bugün Yunanistan nüfusunun yüzde 23'ünü 65 yaş üstü ve yüzde 14'ünü 14 yaş altı grup oluşturuyor. Kadınların ilk çocuk edinme yaşı 1980'de ortalama 24 iken, bu rakam bugün 31."

Önlem alınmazsa Yunanistan nüfusunun 2050'de 9 milyonun altına inebileceğini ve her üç kişiden birinin 65 yaş üstü olacağını belirten Miçotakis, devletin bu soruna karşı çok yönlü ve pozitif bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, ülkedeki üretim sürecinde insan gücü ihtiyacı ve nüfus daralması sorunları için düzenli göçmenlerin de çözümün bir parçası olabileceğini vurguladı.

- YAŞ ORTALAMASI 41,9

Yunan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) en son 2011'de yayımladığı genel nüfus verilerine göre, ülkedeki kalıcı nüfus 10 milyon 816 bin 286. Yüzde 51'i kadın olan nüfusun yaş ortalaması ise 41,9.

2011 verilerine göre, ülkede yaşayan Avrupa Birliği vatandaşı yabancıların sayısı 199 bin 121 iken, ülkede yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı 700 binin üzerinde.

Ülkede yaşayan yabancıların yarıdan fazlası Arnavutluk kökenli, diğer yabancılarsa en çok Bulgaristan, Romanya, Pakistan ve Gürcistan kökenlilerden oluşuyor.

Yunanistan'daki ortalama yaşam süresi ise 82.