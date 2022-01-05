TRT Haber 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:43 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:44

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e ırkçı bir mektup gönderildi.

Farklı Renkler Partisi'nin Genel Başkanı Mikail Yüksel'e gönderilen ırkçı mektupta "Ülkene dön, pis domuz" yazıyordu. Bu mektupla ırkçıların Türk düşmanlığı bir kez daha ortaya çıktı.

"KORKMUYORUZ VE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Mikail Yüksel kendisine gönderilen mektup ve İsveç'teki olaylarla ilgili TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Korkmuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz" diyen Mikail, İsveç'te yıllardır tolere edilen terör örgütlerinin olduğunu bunların da Türkiye karşıtı örgütler olduğuna işaret etti.

İsveç'te İslam düşmanlığının artık kanıksandığının altını çizen Mikail Yüsel "Bizim siyasi bir parti olarak şimdiye kadar kimsenin cesaret edemediği konulara değinmemizden, bu konuları gündeme getirmemizden rahatsız olan ırkçılar, İsveç'te siyaset yapmamızdan rahatsız" dedi.

"TÜRKİYE KARŞITI SİYASET YÜRÜTÜYOR OLSAYDIM BUGÜN EL ÜSTÜNDE TUTULURDUM"

Nyans Genel Başkanı Mikail Yüksel ülkedeki sistemle ilgili şunları söyledi:

"Sistem göçmen ve Türk kökenli siyasetçilere düşüncelerine göre destek oluyor. Ben Avrupa'da Türkiye karşıtı siyaset yürütüyor olsaydım bugün el üstünde tutulurdum. Bu tepkilerin de tersini alırdım ve İsveç Meclisi'nde daha önece ihrac edildiğim partimden milletvekili olarak görev yapıyor olurdum. Burada, İslam düşmanlığını, terör örgütlerinin serbest şekilde hareket etmelerini, ırkçılığı gündeme getiren siyasetçilerin ise önü kesilmeye çalışılıyor."

"BU İLK MEKTUP DEĞİL, SON MEKTUP DA OLMAYACAK"

Kendisine gönderilen ırkçı mektupla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Yüksel, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığını vurgulayarak, "Bu ilk mektup değil, son mektup da olmayacak. Sosyal medyadan da tehdit ediliyoruz. Ancak İsveç polisi hiçbir şekilde önlem almıyor ve bu konuda yetersiz" dedi.

Genel Başkan Mikail Yüksel, İsveç istatistiğine bakıldığında İslam düşmanlığı suçlarının en üst seviyede olduğuna işaret ederek, bu suçların yüzde 98-99 gibi büyük çoğunluğunun sonuca ulaştırılamadığının altını çizdi.

TÜRK KÖKENLİ SİYASETÇİYE IRKÇI MEKTUP

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde "Ülkene dön, pis domuz" yazan mektup gönderilmişti.

Mektupta, Türkiye ve Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler de yer almıştı.