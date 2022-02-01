Mikati Ankara'da... Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Beyrut Limanı teklifi

1 Şubat 2022 Salı 19:31 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 20:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz.

Lübnan ile ticaret hacmimiz yüzde 80 artarak 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı.

(Lübnan Başbakanı Mikati'ye) Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim.

Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmekte kararlıyız.

Türk Hava Yolları, Lübnan'a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla 1 Aralık-28 Şubat dönemi için Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı.

Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için iş birliğine hazırız.