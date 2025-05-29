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Politika

Millet Bahçeleri açılışında muhalefete yolsuzluk göndermesi: En sevdikleri yeşil ''Benjamin Franklin'' yeşili

İstanbul'un Fethinin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ancak çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, 'Benjamin Franklin' yeşili... Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar.' dedi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Millet Bahçeleri açılışında muhalefete yolsuzluk göndermesi: En sevdikleri yeşil ''Benjamin Franklin'' yeşili
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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, katılımcıları ve İstanbul halkını selamlarken, Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlara muhabbetlerini iletti.

Dünyanın farklı yerlerinde kalbi Türkiye ile atan, Türk milletiyle kaderdaşlık, duygudaşlık ve gönüldaşlık yapan tüm dostlara saygılarını yolladığını ifade eden Erdoğan, "Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimizi de aynı şekilde sevgiyle selamlıyor, her birini tek tek gözlerinden öpüyorum. Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün Karabağ'da olduğunu, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü Laçin'de büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı İlham (Aliyev) kardeşim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz (Şerif) kardeşimle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Şimdi de bir başka gurur günümüzü, tarihimizin altın sayfalarından birini yine büyük bir coşkuyla selamlıyoruz." dedi.

- "MİLLET BAHÇELERİMİZ İSTANBUL İÇİN, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

İstanbul'a her gelişinde yüreğini ayrı bir sevinç kapladığını anlatan Erdoğan, "Bu şehre adımımızı atar atmaz inanın kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bilhassa genç kardeşlerimle her buluşmamız bize yepyeni bir güç, taptaze bir enerji veriyor. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul'un zümrüt yeşiline büründüğü, bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla, tüm caddeleriyle, yeni elbiselerini giydiği, baharın yazla usul usul kucaklaştığı bu güzel günde sizlerle bir aradayız." diye konuştu.

Erdoğan, Beykoz dışında İstanbul'da yapımı tamamlanan diğer millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceklerini belirterek, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ çalışanları başta olmak üzere proje aşamasından ihale ve yapım sürecine bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olanları kutlayan Erdoğan, "Yüklenici firmalarımıza, alın ve fikir teri döken işçilerimize, mimar ve mühendislerimizin tamamına ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum. Rabb'im hepsinden razı olsun, Rabb'im bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla, hizmet yolundan ayırmasın diyorum." dedi.

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