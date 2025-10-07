İSTANBUL 19°C / 13°C
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda, özel bir sağlık grubuyla belediye arasındaki bir protokolün meclis kararı olmadan imzalandığı iddia edildi.

AA7 Ekim 2025 Salı 18:15 - Güncelleme:
Başsavcılığa, Kartal Belediye Meclisi'nin AK Parti grubu adına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, özel bir sağlık grubuyla belediye arasındaki bir protokolün meclis kararı olmadan imzalandığı iddia edildi.

Dilekçede, özel bir sağlık grubuyla belediye arasında 18 Şubat'ta imzalanan protokolde, 7 parsel üzerine "çocuk gelişim merkezi" binası yapılması, belirli şartlarla belediyeye devredilmesi ve söz konusu protokole göre şartlı bağış yapılacağının kararlaştırıldığı anlatıldı.

Belediye Kanunu'na göre, şartlı bağışları kabul etmenin belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu aktarılan dilekçede, söz konusu protokolün belediye meclisi kararı olmadan imzalandığı iddiası yer aldı.

USULE AYKIRI ŞEKİLDE BAĞIŞ KABUL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dilekçede, belediye meclisinin yetkisinin gasbedilerek, usule aykırı bir şekilde bağış kabul edildiği öne sürüldü.

Belediye Başkanı ile söz konusu firma yetkililerinin birlikte hareket ederek Belediye Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ettikleri savunulan dilekçede, bu ihlaller neticesinde de kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edildi.

Dilekçede, kamunun zararına neden olan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile başkasına menfaat sağlayan kişiler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

